巴黎續由社會黨執政 市長當選人聚焦住房極右派議題

巴黎市長選舉今天由48歲前副市長葛瑞格華勝選，行事低調的他擊敗法國最知名右翼人士之一、60歲的前部長達提（RachidaDati），為社會黨在法國首都市長選舉取得5連勝。

法新社報導，看似寡言的葛瑞格華（EmmanuelGregoire）頂著一頭灰髮，今天騎著巴黎具代表性的共享單車前往市政府來慶祝勝利。他喜氣洋洋對著歡呼的人群說：「巴黎選擇了忠於自己的歷史。」

葛瑞格華曾任巴黎現任市長伊達戈（AnneHidalgo）的副手，他以勤奮行事風格為人所知，在巴黎市政府和法國中央有豐富的幕僚經驗。

他曾任社會黨籍巴黎前市長德拉諾埃（BertrandDelanoe）的幕僚長。2001年首度當選市長的德拉諾埃，將首都執政權從右派手中奪回。

葛瑞格華其後在社會黨籍法國前總統歐蘭德（Francois Hollande）任內擔任總理艾侯（Jean-MarcAyrault）的幕僚長。2024年他代表巴黎市競選國會議員勝利後，辭去巴黎副市長職位。

葛瑞格華生於巴黎東北郊多工人階級的塞納-聖丹尼省（Seine-Saint-Denis），家族有法國共產黨背景，雙親分別是教師和公務員。年幼時父母離異後，他搬到法國西部成長，直到完成學業後才重返巴黎。

由於巴黎生活成本飆漲，正迫使中產和勞工階級紛紛搬離這座城市，住房議題成為葛瑞格華競選時的重點之一。

此外，法國明年將舉行總統大選，極右派聲勢從未如此高漲，葛瑞格華也矢言對抗右派和極右派勢力。他2月時表示，巴黎會堅守「庇護之城」及「對抗右派與極右派的堡壘」。

葛瑞格華這次靠著左派結盟贏得市長選舉最後勝利，但他頂住壓力，拒絕和極左派政黨「不屈法國」（France Unbowed）合作。