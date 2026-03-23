快訊

波克夏砸下578億元 入股台灣這家保險業者母公司

聽新聞
0:00 / 0:00

調查：北韓核試場附近脫北者 1/4出現染色體變異

中央社／ 首爾23日綜合外電報導

今天公布的資料顯示，來自北韓東北部豐溪里核試場附近地區的脫北者中，有1/4出現可能因暴露於放射性物質導致的染色體變異。

韓聯社引述南韓統一部的資料報導，南韓放射及醫學科學院（KIRAMS）2024年針對來自北韓豐溪里（Punggye-ri）核試場周邊8個市郡的35名脫北者進行放射性暴露檢測。結果發現，其中12人或34%，出現疑似與輻射暴露有關的染色體變異。

這些地區包括吉州郡（Kilju）、金策市（Kimchaek）和白岩郡（Paekam）。

北韓自2006年以來總計進行6次核子試驗，全部都是在位於咸鏡北道吉州郡的豐溪里核試場進行。

去年的類似檢測中，59名受測脫北者中有15人出現疑似變異。根據2023年至2025年的資料，在總計174名受測者中，共有44人檢出這類異常，比例達25%。

這項檢測主要是測量人體內染色體畸變程度，藉此評估個體累積的輻射暴露量。其最低檢測範圍設定為0.25戈雷（Gy），能偵測出如銫（Cesium）等放射性核種的吸收劑量。

目前尚未有受測者被診斷出與輻射暴露相關的癌症，且染色體變異與核試輻射暴露之間的直接因果關係，仍有待進一步科學證實。

這項研究是南韓統一部於2023年啟動的脫北者健康調查計畫之一。截至目前，已有約800名來自核試場周邊地區的脫北者抵達南韓。

在前尹錫悅政府時期，這項研究計畫一度縮減規模，同時檢測結果也未對外公開。

南韓放射及醫學科學院的人員表示，將核試場周邊地區脫北者的高比例染色體異常，歸因於放射性暴露是「合理的懷疑」，並強調有必要持續進行這項檢測計畫。

輻射 南韓 北韓

延伸閱讀

14死60傷…南韓大火 燒逾10小時才撲滅

回收核原料資歷20年 前五角大廈官員警告：強奪伊朗濃縮鈾絕非上策

抽血就知道？最新研究曝「1指標」有望提前25年預測失智風險

20年研究 常接觸塑化劑 乳癌風險7倍

相關新聞

丹麥明舉行國會選舉 川普成了執政黨最佳助選員 大選聚焦核電解禁

丹麥明天將投票選舉新國會，是否解除長達40年的核電禁令，以及離岸風電開發商沃旭能源（Orsted）的未來走向，皆是各界關注的政見焦點。現任總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）領導的社會民主黨去年底在地方選舉慘敗，卻因美國總統川普再次揚言要接管格陵蘭，如今角逐連三度執政的勝算大增。

攸關台灣命運 川普傳可能在川習會示好而口頭承諾這個

川普和習近平的高峰會因中東戰爭延後六周，讓中國大陸因這場戰爭而增添籌碼，有更多時間對各項議題預做準備。而對台灣來說，最擔心莫過於川普可能至少在口頭上更有意討好習近平，陷極其凶險。

倫敦房子租不起 客廳改建臥室、多人共享1戶成常態

英國倫敦的高房價正徹底改寫成年人生活方式，許多人不但買不起房，連租屋都租不起，愈來愈多35歲以上的人被迫和多名室友合租公寓，甚至延後搬離父母家。英國最大合租搜尋網站SpareRoom指出，英國35歲以上成人透過合租節省房租的比率明顯增加；英國智庫決議基金會（Resolution Foundation）甚至指出，許多出租房屋不再有客廳，以騰出空間建造額外臥室。

澤倫斯基：重創俄前線攻勢 籲美結束莫斯科侵略

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯試圖加強前線攻勢，但烏軍已讓對方蒙受重大損失...

有錢人都怎麼投資？中東戰火衝擊股市 日專家曝3大應對法

3月以來，台股在2000點間劇烈波動，日經指數也隨之大幅震盪。當多數投資人在社群媒體上哀鴻遍野、急著「砍單」時，真正的富裕人士卻異常冷靜。

習近平：支持拉美維護主權安全

中國大陸國家主席習近平向拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會致賀電，強調大陸將始終做拉美和加勒比國家的好朋友與好夥伴，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。