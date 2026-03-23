日德防長討論相互准入協定 避談美國要求派艦

日本防衛大臣小泉進次郎昨天與德國國防部長佩斯托瑞斯召開會談，並商議使雙方部隊更易互訪的協議。不過，兩人在會後避免正面回應美國近日要求多國派軍艦到荷莫茲海峽一事。

「日本經濟新聞」報導，兩人在日本神奈川縣的海上自衛隊橫須賀基地會面，並且就共同強化在印太地區的嚇阻力達成共識。

小泉在會後的記者會表示，「全球聚焦中東之際，日本周邊的安全保障也不能出現空隙」。他指出，日本與德國一般共享價值觀的「志同道合國家」，從平時就增加合作變得愈來愈重要。

佩斯托瑞斯也表示出協商簽訂「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA）的意願，以便使雙方部隊為了聯合訓練等事宜更容易往來，藉此替兩國關係升格到「準同盟國」鋪路。報導指出，這是由德國方面提起，尚未進入具體討論的階段。

小泉與佩斯托瑞斯配合這場會談，共同視察駐日美軍的橫須賀基地，展現日本與德國重視對美國防合作的立場。

美國2月28日與以色列聯手攻擊伊朗，引發席捲中東地區的戰火，之後伊朗幾乎封鎖了荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），導致這個重要商業航道陷入癱瘓。

小泉與佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）也在會談就此交換意見。佩斯托瑞斯也呼籲，「伊朗應該立刻停止封鎖荷莫茲海峽」。

而兩人在聯合記者會，避免正面回應美國總統川普最近要求日本在內的多個國家，派軍艦護送油輪航經荷莫茲海峽。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）本月16日已表明，美國與以色列對伊朗發動的中東戰爭「不是北約的事」，德國不會參與軍事行動，也不會派艦前往荷莫茲海峽。

「日本經濟新聞」指出，由此可見雙方在這項議題的因應有所不同。

日本則避免明確答覆，日相高市早苗本月19日與川普會面期間，已向美方表示派遣自衛隊受到日本國內法的限制。