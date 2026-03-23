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中東戰爭癱瘓物資運輸 UN：全球恐增4500萬飢餓人口

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導

中東戰爭導致全球數萬噸糧食援助受阻。聯合國世界糧食計劃署（WFP）警告，航運中斷情況若持續，恐導致全球增加4500萬名急性飢餓人口，使原本已嚴峻的糧食危機進一步惡化。

根據英國「金融時報」報導，伊朗衝突引發的航運混亂已波及全球最貧窮國家的援助體系。

世界糧食計劃署供應鏈主管佛萊謝（CorinneFleischer）透露，受全球航道擁塞及被迫改道影響，目前約7萬噸物資滯留海上，部分物資甚至被迫改由陸路運輸。

隨著伊朗展開打擊行動，荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）實質上關閉，加上紅海地區葉門反抗軍青年運動（Houthi）攻擊風險，保險公司紛紛調升「戰爭風險保費」，多家航運公司已停止接受訂單或選擇繞道。

目前受阻的援助物資包含3萬噸罐頭食物、去皮豌豆及特製營養品。原定前往蘇丹等地的船隻，現在必須捨棄紅海航線，改繞道非洲好望角（Cape of GoodHope），前往柏貝拉（Berbera）或蒙巴薩（Mombasa）等港口。

此外，約2.1萬噸預計運往葉門南部的小麥目前滯留阿曼；運往剛果民主共和國的物資，也因坦尚尼亞港口擁塞而嚴重延誤。

在伊朗港口停擺的情況下，世界糧食計劃署開始嘗試替代路線。物資從杜拜（Dubai）人道據點出發，轉經沙烏地阿拉伯、約旦、敘利亞、土耳其、亞塞拜然及烏茲別克，最後進入阿富汗北部。

這條陸路路線不但造成運輸時間多了好幾週，還導致能源與物流成本大幅攀升。佛萊謝表示，阿富汗近1/3人口、大約1750萬人，面臨嚴重的糧食不安全。

儘管杜拜據點在伊朗空襲下仍維持運作，但荷莫茲海峽暫時無法通行，團隊正積極開發從歐洲及烏克蘭經土耳其進入的陸路方案。

世界糧食計劃署估計，若當前混亂持續至6月，全球恐再增加4500萬名急性飢餓人口，屆時總數將突破3.6億人。

佛萊謝將此與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及俄烏戰爭後的飢餓危機相提並論。

阿富汗 伊朗 土耳其 以色列 美國

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