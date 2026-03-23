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丹麥明舉行國會選舉 川普成了執政黨最佳助選員 大選聚焦核電解禁

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）角逐第三度執政的勝算大增，美國總統川普揚言接管格陵蘭，成了最佳助選員。法新社
丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）角逐第三度執政的勝算大增，美國總統川普揚言接管格陵蘭，成了最佳助選員。法新社

丹麥明天將投票選舉新國會，是否解除長達40年的核電禁令，以及離岸風電開發商沃旭能源（Orsted）的未來走向，皆是各界關注的政見焦點。現任總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）領導的社會民主黨去年底在地方選舉慘敗，卻因美國總統川普再次揚言要接管格陵蘭，如今角逐連三度執政的勝算大增。

中右翼的自由黨的國會議員索嘉德-利德爾（Linea Søgaard-Lidell）說：「川普反倒幫助了總理。國際地緣政治給了她一個龐大舞台。我認為她在代表丹麥發聲方面表現得很出色。」

社民黨極可能在大選中保住第一大黨地位，但民調顯示，社民黨的得票率恐創下 120 年來最低。去年 11 月，社民黨一個世紀以來首度失去哥本哈根市議會的控制權。在周二選後，要從一個由十多個政黨組成的國會中組建政府，將是一大挑戰。

以下是這次大選中，受選情影響最深的產業和資產：

能源政策

丹麥自 1985 年起禁用核能，但近年大眾對核能的態度已大幅轉變，多數丹麥人如今轉為支持使用核電。各政黨在此議題上仍存有分歧，不過國會已成立委員會，負責評估核能在丹麥能源供應中可能扮演的角色。評估結果將在選後新政府成立後公布。

社民黨表示，他們傾向維持對再生能源的關注；丹麥在再生能源領域向來是先驅，並擁有沃旭能源與風力發電機大廠維斯塔斯（Vestas）等產業巨人。

國會的右翼政黨則傾向支持核能，部分人士主張核能將提供更廉價的能源。甚至連製藥龍頭諾和諾德（Novo Nordisk A/S）的大股東也加入論戰，認為丹麥需要核能才能達成減碳目標。

富人稅

佛瑞德里克森主張恢復徵收富人稅，也認為有助選情。這項提案計畫針對財產超過2,500萬克朗（約390萬美元）的民眾徵收0.5%的稅金。據彭博估算，這政策將從約2萬名丹麥人身上籌得約60億克朗，還不到年度稅收總額的0.5%。相關收益將專款專用於縮減小學班級人數。

沃旭能源的前途

自高盛集團於2014年入股，並協助沃旭能源在天然氣市場投資失利後重整財務以來，這家風電開發商的官股身分在丹麥一直是個棘手的政治議題。高盛已於 2017 年退出投資。

如今，各界屢次要求政府出脫持股，四個右翼政黨正推動選後出脫政府手中 50.1% 持股的計畫；另有一個政黨也表示不反對此舉。這五個政黨目前在國會共占約四成席位，這代表他們需要在大選中獲得更多選民支持，才能讓計畫成行。

這波重啟出售持股的呼聲，起因於政府去年秋季參與紓困沃旭，當時政府認購了 600 億克朗現金增資案的半數股份，協助該公司度過美國政治阻力及離岸風電產業整體低迷的困境。

能源政策 地方選舉 格陵蘭

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