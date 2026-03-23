快訊

0323-0329「血型+生肖」財運TOP5！第一名「勢如破竹」：獎金拿到手軟

挺蕭旭岑到底！鄭麗文：始作俑者慣用小人步數 不能讓「賊人」得逞

如何防餐後血糖飆升？醫推只需3分鐘的室內運動：飯後立即做護大腦

美國大使稱日相「已承諾」派艦 日本政府否認

中央社／ 東京23日綜合外電報導

美國總統川普最近要求日本、歐洲等國派出軍艦確保荷莫茲海峽的安全。美國駐聯合國大使22日宣稱，日本首相高市早苗「已經承諾」派自衛隊馳援，但日本政府今天否認此事。

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）22日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目被問及美國是否會以武力重啟荷莫茲海峽，或要求其他國家採取這種行動。

瓦爾茲回應，「我認為兩者都有可能。這並非必然互斥。」日本「朝日新聞」解讀，瓦爾茲言下之意是這可能涉及美國以及使用這處海峽的各國。

他表示，「像義大利、德國、法國、日本以及其他數個國家，已經承諾致力確保船隻通過該海域的安全」。

瓦爾茲被問及多國協助的時機，是否是在美國與以色列的軍事作戰結束後時回應「我們剛獲得日本首相承諾提供海上自衛隊部分（支援）」，並主張「盟國開始改變態度，回到應有的立場。」不過他並未提到具體的協助時機。

時事通信社報導，對此，相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔今天在記者會否認此事稱，「日本並未做出什麼具體承諾」。木原也說明，本月19日的日美領袖會談期間，美國總統川普曾要求高市在這項議題做出貢獻。

美國2月28日與以色列聯手攻擊伊朗，引發席捲中東地區的戰火，之後伊朗幾乎封鎖了荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），導致這個重要商業航道陷入癱瘓。

川普本月21日揚言，若伊朗不開放荷莫茲海峽，就會打擊摧毀該國多座發電廠。而伊朗軍方就此回應，如果美方對電廠的威脅付諸實施，伊朗將徹底封鎖這條水道。

木原稔 義大利 伊朗

延伸閱讀

美要求派艦到荷莫茲海峽 日本民調逾半反對派自衛隊

日本外相鬆口1情況「派自衛隊赴荷莫茲掃雷」！稱川普沒要求日本

中東戰爭第22天》川普限伊朗48小時開海峽 最新發展一次看

日本外相：自衛隊可能在停戰後到荷莫茲海峽掃雷

相關新聞

攸關台灣命運 川普傳可能在川習會示好而口頭承諾這個

川普和習近平的高峰會因中東戰爭延後六周，讓中國大陸因這場戰爭而增添籌碼，有更多時間對各項議題預做準備。而對台灣來說，最擔心莫過於川普可能至少在口頭上更有意討好習近平，陷極其凶險。

丹麥明舉行國會選舉 川普成了執政黨最佳助選員 大選聚焦核電解禁

丹麥明天將投票選舉新國會，是否解除長達40年的核電禁令，以及離岸風電開發商沃旭能源（Orsted）的未來走向，皆是各界關注的政見焦點。現任總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）領導的社會民主黨去年底在地方選舉慘敗，卻因美國總統川普再次揚言要接管格陵蘭，如今角逐連三度執政的勝算大增。

倫敦房子租不起 客廳改建臥室、多人共享1戶成常態

英國倫敦的高房價正徹底改寫成年人生活方式，許多人不但買不起房，連租屋都租不起，愈來愈多35歲以上的人被迫和多名室友合租公寓，甚至延後搬離父母家。英國最大合租搜尋網站SpareRoom指出，英國35歲以上成人透過合租節省房租的比率明顯增加；英國智庫決議基金會（Resolution Foundation）甚至指出，許多出租房屋不再有客廳，以騰出空間建造額外臥室。

澤倫斯基：重創俄前線攻勢 籲美結束莫斯科侵略

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯試圖加強前線攻勢，但烏軍已讓對方蒙受重大損失...

有錢人都怎麼投資？中東戰火衝擊股市 日專家曝3大應對法

3月以來，台股在2000點間劇烈波動，日經指數也隨之大幅震盪。當多數投資人在社群媒體上哀鴻遍野、急著「砍單」時，真正的富裕人士卻異常冷靜。

習近平：支持拉美維護主權安全

中國大陸國家主席習近平向拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會致賀電，強調大陸將始終做拉美和加勒比國家的好朋友與好夥伴，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。