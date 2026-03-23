美國大使稱日相「已承諾」派艦 日本政府否認

美國總統川普最近要求日本、歐洲等國派出軍艦確保荷莫茲海峽的安全。美國駐聯合國大使22日宣稱，日本首相高市早苗「已經承諾」派自衛隊馳援，但日本政府今天否認此事。

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）22日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目被問及美國是否會以武力重啟荷莫茲海峽，或要求其他國家採取這種行動。

瓦爾茲回應，「我認為兩者都有可能。這並非必然互斥。」日本「朝日新聞」解讀，瓦爾茲言下之意是這可能涉及美國以及使用這處海峽的各國。

他表示，「像義大利、德國、法國、日本以及其他數個國家，已經承諾致力確保船隻通過該海域的安全」。

瓦爾茲被問及多國協助的時機，是否是在美國與以色列的軍事作戰結束後時回應「我們剛獲得日本首相承諾提供海上自衛隊部分（支援）」，並主張「盟國開始改變態度，回到應有的立場。」不過他並未提到具體的協助時機。

時事通信社報導，對此，相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔今天在記者會否認此事稱，「日本並未做出什麼具體承諾」。木原也說明，本月19日的日美領袖會談期間，美國總統川普曾要求高市在這項議題做出貢獻。

美國2月28日與以色列聯手攻擊伊朗，引發席捲中東地區的戰火，之後伊朗幾乎封鎖了荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），導致這個重要商業航道陷入癱瘓。

川普本月21日揚言，若伊朗不開放荷莫茲海峽，就會打擊摧毀該國多座發電廠。而伊朗軍方就此回應，如果美方對電廠的威脅付諸實施，伊朗將徹底封鎖這條水道。