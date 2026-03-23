倫敦猶太社區救護車遭人縱火 警方：疑涉反猶仇恨

英國警方表示，倫敦北部一個猶太社區急救醫療組織所屬4輛救護車今天凌晨遭人縱火，目前警方以反猶太的仇恨犯罪進行調查。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）聲明指出：「事發地點在戈爾德斯格林（Golders Green）；警方已展開調查，這起事件被列為反猶太的仇恨犯罪。」

4部救護車屬於志願性急救醫療組織「哈茨拉」（Hatzola）所有，這是一個主要服務猶太社群的非營利組織。

倫敦消防局（London Fire Brigade）表示，民眾在凌晨1時40分報案。消防局共出動6輛消防車、40名消防員趕抵現場。

當局說：「救護車上多個鋼瓶發生爆炸，導致鄰近公寓大樓的窗戶震破，目前沒有傷亡報告。」

消防局指出，大火於凌晨3時6分獲得控制。

自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列、引爆加薩戰爭以來，全球針對猶太人及相關目標的攻擊事件大量激增，在英國的反猶太仇恨事件也明顯增加。

去年英國發生最嚴重的反猶事件是在曼徹斯特（Manchester），當時適逢猶太人神聖節日贖罪日（Yom Kippur），造成兩名猶太信徒喪生。