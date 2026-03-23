快訊

0323-0329「血型+生肖」財運TOP5！第一名「勢如破竹」：獎金拿到手軟

挺蕭旭岑到底！鄭麗文：始作俑者慣用小人步數 不能讓「賊人」得逞

如何防餐後血糖飆升？醫推只需3分鐘的室內運動：飯後立即做護大腦

聽新聞
0:00 / 0:00

倫敦猶太社區救護車遭人縱火 警方：疑涉反猶仇恨

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導

英國警方表示，倫敦北部一個猶太社區急救醫療組織所屬4輛救護車今天凌晨遭人縱火，目前警方以反猶太的仇恨犯罪進行調查。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）聲明指出：「事發地點在戈爾德斯格林（Golders Green）；警方已展開調查，這起事件被列為反猶太的仇恨犯罪。」

4部救護車屬於志願性急救醫療組織「哈茨拉」（Hatzola）所有，這是一個主要服務猶太社群的非營利組織。

倫敦消防局（London Fire Brigade）表示，民眾在凌晨1時40分報案。消防局共出動6輛消防車、40名消防員趕抵現場。

當局說：「救護車上多個鋼瓶發生爆炸，導致鄰近公寓大樓的窗戶震破，目前沒有傷亡報告。」

消防局指出，大火於凌晨3時6分獲得控制。

自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列、引爆加薩戰爭以來，全球針對猶太人及相關目標的攻擊事件大量激增，在英國的反猶太仇恨事件也明顯增加。

去年英國發生最嚴重的反猶事件是在曼徹斯特（Manchester），當時適逢猶太人神聖節日贖罪日（Yom Kippur），造成兩名猶太信徒喪生。

倫敦 以色列 仇恨

延伸閱讀

嘉縣水上公墓火警驚傳爆炸 2消防員1役男救災受傷送醫

以色列屯民縱火襲約旦河西岸村莊 以軍譴責暴力

以色列稱伊朗飛彈可威脅歐洲 英國態度保留

影／ 畫面曝光！八旬老翁開車衝撞台東成功鎮民宅 被救出無呼吸心跳

相關新聞

攸關台灣命運 川普傳可能在川習會示好而口頭承諾這個

川普和習近平的高峰會因中東戰爭延後六周，讓中國大陸因這場戰爭而增添籌碼，有更多時間對各項議題預做準備。而對台灣來說，最擔心莫過於川普可能至少在口頭上更有意討好習近平，陷極其凶險。

倫敦房子租不起 客廳改建臥室、多人共享1戶成常態

英國倫敦的高房價正徹底改寫成年人生活方式，許多人不但買不起房，連租屋都租不起，愈來愈多35歲以上的人被迫和多名室友合租公寓，甚至延後搬離父母家。英國最大合租搜尋網站SpareRoom指出，英國35歲以上成人透過合租節省房租的比率明顯增加；英國智庫決議基金會（Resolution Foundation）甚至指出，許多出租房屋不再有客廳，以騰出空間建造額外臥室。

澤倫斯基：重創俄前線攻勢 籲美結束莫斯科侵略

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯試圖加強前線攻勢，但烏軍已讓對方蒙受重大損失...

有錢人都怎麼投資？中東戰火衝擊股市 日專家曝3大應對法

3月以來，台股在2000點間劇烈波動，日經指數也隨之大幅震盪。當多數投資人在社群媒體上哀鴻遍野、急著「砍單」時，真正的富裕人士卻異常冷靜。

習近平：支持拉美維護主權安全

中國大陸國家主席習近平向拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會致賀電，強調大陸將始終做拉美和加勒比國家的好朋友與好夥伴，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。

川普訪中重新安排 白宮：即將發布

美國總統川普以伊朗戰爭期間需要坐鎮白宮為由，推遲訪問北京與中國大陸國家主席習近平會面。消息人士說，川普政府告訴外國官員及相關人士，在戰事結束前不會重新安排「川習會」日程，但遭白宮否認。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。