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泰中高鐵工程進度落後 2030年通車目標面臨挑戰

中央社／ 記者李宗憲曼谷23日專電

中國「一帶一路」指標計畫泰中高鐵的第一階段工程，即曼谷至呵叻府路段，正面臨嚴峻挑戰。泰媒引述國家鐵路局數據指出，目前工程總體進度僅為52.4%，遠低於原定的80.73%的目標值。官員也坦承，實現2030年通車目標的時程明顯緊迫。

泰中高鐵是由泰國與中國政府共同合作，隸屬中國「一帶一路」計劃，據泰中高鐵工程官網資訊，目前第一期工程，即曼谷至呵叻府（Nakhon Ratchasima）路段正興建中，在共14個工程的合約中，目前僅有2份合約完成，有2個合約尚未動工。

泰國民族報（The Nation）昨天報導，泰中高鐵第一階段全長約250.8公里，總投資額約1794億泰銖（約新台幣1752億元），但目前施工進度僅52.4%，落後原訂目標約28%。

報導指出，國家鐵路局代理局長阿南（AnanPhonimdaeng）坦言，要在原定的2030年實現全線通車，時間表已顯得「極度緊迫」。在施工中的合約裡，進度延誤的情況極為普遍且嚴重，部分路段則因變更設計改為高架軌道，導致預算超支。

民族報報導，更令人擔憂的是，泰中高鐵工程位於呵叻省的工地今年初因起重機掉落，導致32人死亡，該路段已被勒令停工接受調查，甚至恐面臨合約終止的風險。

報導寫道，除工程與事故因素外，行政效率低落，以及部分土地取得仍存在問題等，都是拖累工程進度的主因。

阿南補充，目前國家鐵路局正面臨董事會重組的空窗期，多項涉及預算變更與合約修訂的決策，必須等待新任董事會及主席就職後才能進行，目前與中方協商，改以「分段交付場地」的方式，使系統安裝能與工程同步進行，以追回進度。

高鐵 一帶一路

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