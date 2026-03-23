攸關台灣命運 川普傳可能在川習會示好而口頭承諾這個

川普和習近平的高峰會因中東戰爭延後六周，讓中國大陸因這場戰爭而增添籌碼，有更多時間對各項議題預做準備。而對台灣來說，最擔心莫過於川普可能至少在口頭上更有意討好習近平，陷極其凶險。

台灣官員向華爾街日報透露，川普的言論就算只是象徵性轉向，也會讓北京為自己的目標增添一筆勝績，讓台灣 2,300 萬人相信美國靠不住，報導說，這將攸關台灣無以復加的代價。

知情人士透露，與過去政府相比，更多涉台決策會上報由川普親自批准。由於川普不願激怒北京，美國最近的國防戰略報告對中國的用字譴詞顯得異常溫和。

華爾街日報報導，川普訪陸在即，華府傳出越來越多風聲說，川普可能向習近平明確表示美國「反對」台灣正式宣告獨立，而非僅僅「不支持」，這是北京長期以來爭取華府在這措辭上的調整。

德州州立大學台美關係專家翁履中指出，這種細微差別對川普而言並不重要，但陸方會利用此轉變來取得上風。

翁履中表示，大陸希望藉由瓦解台灣對美國的信任，並利用中國光鮮亮麗的城市形象，來改變台灣青年的態度。