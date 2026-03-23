快訊

彰化男屍遭挖眼虐殺…民俗專家曝用意 少算這一步破功

高中生可外出午餐嗎？建中、中一中可以 新竹高中提案再掀討論

日本「反核和尚」！守護家園的住持人生故事

聽新聞
0:00 / 0:00

攸關台灣命運 川普傳可能在川習會示好而口頭承諾這個

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
華府傳出越來越多風聲說，川普可能向習近平明確表示美國「反對」台灣正式宣告獨立，而非僅僅「不支持」。路透
華府傳出越來越多風聲說，川普可能向習近平明確表示美國「反對」台灣正式宣告獨立，而非僅僅「不支持」。路透

川普和習近平的高峰會因中東戰爭延後六周，讓中國大陸因這場戰爭而增添籌碼，有更多時間對各項議題預做準備。而對台灣來說，最擔心莫過於川普可能至少在口頭上更有意討好習近平，陷極其凶險。

台灣官員向華爾街日報透露，川普的言論就算只是象徵性轉向，也會讓北京為自己的目標增添一筆勝績，讓台灣 2,300 萬人相信美國靠不住，報導說，這將攸關台灣無以復加的代價。

知情人士透露，與過去政府相比，更多涉台決策會上報由川普親自批准。由於川普不願激怒北京，美國最近的國防戰略報告對中國的用字譴詞顯得異常溫和。

華爾街日報報導，川普訪陸在即，華府傳出越來越多風聲說，川普可能向習近平明確表示美國「反對」台灣正式宣告獨立，而非僅僅「不支持」，這是北京長期以來爭取華府在這措辭上的調整。

德州州立大學台美關係專家翁履中指出，這種細微差別對川普而言並不重要，但陸方會利用此轉變來取得上風。

翁履中表示，大陸希望藉由瓦解台灣對美國的信任，並利用中國光鮮亮麗的城市形象，來改變台灣青年的態度。

台美關係 美國 北京

延伸閱讀

川普訪中重新安排 白宮：即將發布

戰火不息 川習會延至伊朗衝突結束？白宮否認：美中持續磋商

美國陷入伊朗泥潭 川普正中習近平下懷？智庫專家：威懾北京適得其反

川習峰會延期 美中按下暫停鍵

相關新聞

攸關台灣命運 川普傳可能在川習會示好而口頭承諾這個

川普和習近平的高峰會因中東戰爭延後六周，讓中國大陸因這場戰爭而增添籌碼，有更多時間對各項議題預做準備。而對台灣來說，最擔心莫過於川普可能至少在口頭上更有意討好習近平，陷極其凶險。

倫敦房子租不起 客廳改建臥室、多人共享1戶成常態

英國倫敦的高房價正徹底改寫成年人生活方式，許多人不但買不起房，連租屋都租不起，愈來愈多35歲以上的人被迫和多名室友合租公寓，甚至延後搬離父母家。英國最大合租搜尋網站SpareRoom指出，英國35歲以上成人透過合租節省房租的比率明顯增加；英國智庫決議基金會（Resolution Foundation）甚至指出，許多出租房屋不再有客廳，以騰出空間建造額外臥室。

澤倫斯基：重創俄前線攻勢 籲美結束莫斯科侵略

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯試圖加強前線攻勢，但烏軍已讓對方蒙受重大損失...

有錢人都怎麼投資？中東戰火衝擊股市 日專家曝3大應對法

3月以來，台股在2000點間劇烈波動，日經指數也隨之大幅震盪。當多數投資人在社群媒體上哀鴻遍野、急著「砍單」時，真正的富裕人士卻異常冷靜。

習近平：支持拉美維護主權安全

中國大陸國家主席習近平向拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會致賀電，強調大陸將始終做拉美和加勒比國家的好朋友與好夥伴，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。

川普訪中重新安排 白宮：即將發布

美國總統川普以伊朗戰爭期間需要坐鎮白宮為由，推遲訪問北京與中國大陸國家主席習近平會面。消息人士說，川普政府告訴外國官員及相關人士，在戰事結束前不會重新安排「川習會」日程，但遭白宮否認。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。