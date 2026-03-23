美要求派艦到荷莫茲海峽 日本民調逾半反對派自衛隊

美國總統川普近日要求盟友派出軍艦到荷莫茲海峽，以保護航經這條石油運輸要道的油輪。然而，日媒的最新民調顯示，逾半的受訪者認為「不應該派出自衛隊」。

美國與以色列聯手攻擊伊朗之後，德黑蘭當局幾乎封鎖荷莫茲海峽，導致這條能源運輸要道陷入癱瘓。而身為美國盟友的日本，近來承受川普要求協助維護荷莫茲海峽安全的壓力。日本首相高市早苗上週在白宮與川普會面時，她向川普說明日本參與此類行動的法律限制。

日本朝日電視台今天報導，全日本新聞網（ANN）本月21日與22日實施的民意調查詢問受訪者為了因應伊朗情勢，並確保周邊地區安全，是否應出動自衛隊前往當地時，有9%的受訪者認為「應該在停戰前派遣」，有32%認為「應該在停戰後派遣」。

不過，認為「不應該派遣」的比例達52%。

另外，關於是否支持美國與以色列聯手攻擊伊朗，僅7%的受訪者「支持」，多達86%「不支持」。

關於本月19日在美國首都華盛頓舉辦的日美領袖會談，64%民眾「正面評價」，21%「不予評價」。高市內閣支持率部分，較上個月增加3.2個百分點，來到65.2%。

針對日本新年度的中央政府總預算案，有48%的受訪者認為「應該力拚在本年度內通過」，小幅超過44%認同日本在野黨主張的「應該確保與往年相同的審議時間」。