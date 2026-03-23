快訊

彰化男屍遭挖眼虐殺…民俗專家曝用意 少算這一步破功

高中生可外出午餐嗎？建中、中一中可以 新竹高中提案再掀討論

日本「反核和尚」！守護家園的住持人生故事

美要求派艦到荷莫茲海峽 日本民調逾半反對派自衛隊

中央社／ 東京23日綜合外電報導

美國總統川普近日要求盟友派出軍艦到荷莫茲海峽，以保護航經這條石油運輸要道的油輪。然而，日媒的最新民調顯示，逾半的受訪者認為「不應該派出自衛隊」。

美國與以色列聯手攻擊伊朗之後，德黑蘭當局幾乎封鎖荷莫茲海峽，導致這條能源運輸要道陷入癱瘓。而身為美國盟友的日本，近來承受川普要求協助維護荷莫茲海峽安全的壓力。日本首相高市早苗上週在白宮與川普會面時，她向川普說明日本參與此類行動的法律限制。

日本朝日電視台今天報導，全日本新聞網（ANN）本月21日與22日實施的民意調查詢問受訪者為了因應伊朗情勢，並確保周邊地區安全，是否應出動自衛隊前往當地時，有9%的受訪者認為「應該在停戰前派遣」，有32%認為「應該在停戰後派遣」。

不過，認為「不應該派遣」的比例達52%。

另外，關於是否支持美國與以色列聯手攻擊伊朗，僅7%的受訪者「支持」，多達86%「不支持」。

關於本月19日在美國首都華盛頓舉辦的日美領袖會談，64%民眾「正面評價」，21%「不予評價」。高市內閣支持率部分，較上個月增加3.2個百分點，來到65.2%。

針對日本新年度的中央政府總預算案，有48%的受訪者認為「應該力拚在本年度內通過」，小幅超過44%認同日本在野黨主張的「應該確保與往年相同的審議時間」。

德黑蘭 華盛頓 自衛隊

延伸閱讀

川普促伊朗48小時內重啟荷莫茲海峽 油價上漲

日本外相鬆口1情況「派自衛隊赴荷莫茲掃雷」！稱川普沒要求日本

日本外相：自衛隊可能在停戰後到荷莫茲海峽掃雷

川普喊縮減對伊軍事行動 官員透露美軍增派陸戰隊赴中東 市場關注

相關新聞

攸關台灣命運 川普傳可能在川習會示好而口頭承諾這個

川普和習近平的高峰會因中東戰爭延後六周，讓中國大陸因這場戰爭而增添籌碼，有更多時間對各項議題預做準備。而對台灣來說，最擔心莫過於川普可能至少在口頭上更有意討好習近平，陷極其凶險。

倫敦房子租不起 客廳改建臥室、多人共享1戶成常態

英國倫敦的高房價正徹底改寫成年人生活方式，許多人不但買不起房，連租屋都租不起，愈來愈多35歲以上的人被迫和多名室友合租公寓，甚至延後搬離父母家。英國最大合租搜尋網站SpareRoom指出，英國35歲以上成人透過合租節省房租的比率明顯增加；英國智庫決議基金會（Resolution Foundation）甚至指出，許多出租房屋不再有客廳，以騰出空間建造額外臥室。

澤倫斯基：重創俄前線攻勢 籲美結束莫斯科侵略

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯試圖加強前線攻勢，但烏軍已讓對方蒙受重大損失...

有錢人都怎麼投資？中東戰火衝擊股市 日專家曝3大應對法

3月以來，台股在2000點間劇烈波動，日經指數也隨之大幅震盪。當多數投資人在社群媒體上哀鴻遍野、急著「砍單」時，真正的富裕人士卻異常冷靜。

習近平：支持拉美維護主權安全

中國大陸國家主席習近平向拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會致賀電，強調大陸將始終做拉美和加勒比國家的好朋友與好夥伴，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。

川普訪中重新安排 白宮：即將發布

美國總統川普以伊朗戰爭期間需要坐鎮白宮為由，推遲訪問北京與中國大陸國家主席習近平會面。消息人士說，川普政府告訴外國官員及相關人士，在戰事結束前不會重新安排「川習會」日程，但遭白宮否認。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。