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匈牙利涉向俄洩歐盟會議細節 波蘭總理：早有懷疑

中央社／ 布魯塞爾22日綜合外電報導

波蘭總理圖斯克今天表示，對於「華盛頓郵報」報導匈牙利政府多年來向俄羅斯提供歐盟理事會會議詳細資訊一事，波蘭「早就有所懷疑」。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）援引多位現任與前任歐洲安全官員的消息指出，匈牙利政府在總理奧班（Viktor Orban）領導下，長期向莫斯科提供歐盟內部敏感討論內容的管道。

根據「華盛頓郵報」報導，匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）在歐盟理事會會議休息期間，經常致電俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）提交第一手報告，詳述討論細節及可能的對策。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在社群平台X表示：「奧班的人馬將歐盟理事會會議的每個細節通報給莫斯科的消息，對任何人都不該感到意外。我們早就懷疑很久了，這也是我在會中僅在必要時發言，且只說必要內容的原因。」

針對圖斯克的指控，西亞爾托在X上發文稱是「假新聞」。

他說：「一如既往的假新聞。你撒謊是為了扶持尊重與自由黨（Tisza Party），好讓匈牙利出現親戰的傀儡政府，你別想得逞！」

尊重與自由黨是匈牙利主要在野黨，在距離議國會大選僅剩3週之際，其民調處於領先地位。由於布達佩斯當局阻撓歐盟對烏克蘭的援助，且與俄羅斯關係密切，波蘭與匈牙利的關係一直緊張。

假新聞 烏克蘭 莫斯科

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