義大利舉行司改公投 正反派激鬥成政黨勢力指標

義大利22、23日針對司法改革舉行憲法公投，核心內容是「將檢察官與法官職業分離」等三項。儘管總理梅洛尼強調這不是對她的信任投票，她不會因公投案未過下台，此選舉仍被輿論視為義國執政右派與反對黨勢力消長指標。

第一天投票從上午7時到晚間11時，截至22日晚間11時統計，全國平均投票率高達近46%，其中大城市投票率極高，羅馬49.1%、米蘭53%、佛羅倫斯56.5%。23日投票時間為早上7時至下午3時。

義大利此次司改公投的核心內容有三項，第一是法官和檢察官職業分離；第二是將最高司法委員會拆分為二，讓法官與檢察官各自擁有獨立自治體系；第三是另外設立一個高級紀律法院，專門負責裁決法官的紀律責任。

這項司改公投僅有贊成或反對兩個選項，沒有投票門檻限制，因此若贊成票為多數，政府推動的司法改革案就會通過，若反對票占多數，司改案就不通過。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）近來接連透過社群媒體、網紅專訪，呼籲民眾在公投投下「贊成」。她強調就算公投不過關，她也不會請辭，會把總理任期做完，因此若有人因為討厭她而投反對票，那會得到最糟結果，因為那個人不僅會看到她繼續執政，同時將承受司改失敗苦果。

根據義大利現行體制，檢察官一生擁有一次機會轉換角色為法官，法官也有同樣一次權利轉換為檢察官。但設有嚴格條件限制，只能在職涯前10年申請轉換，且必須調到不同地區任職。

若此次公投贊成票占多數，義大利檢察官與法官的職業生涯將成為兩條平行線，再無轉換可能性，此限制將明載於憲法。因應此調整，監管兩者的最高司法委員會也會拆分為二。

公投除了針對司法改革，也將帶來政治效應。義大利晚郵報（Corriere della Sera）等多家媒體分析，若公投通過，勢必強化梅洛尼所屬的「義大利兄弟黨」（FDI）與政治盟友「義大利力量黨」（FI）。相對地，在野的民主黨（PD）、五星運動則會面臨重組、改變路線的壓力，甚至可能出現更換領導人呼聲。

若公投未過關，義媒分析認為，梅洛尼不僅會面對在野黨更凌厲的攻擊，執政團隊內的極右派「聯盟黨」 （Lega）也可能採取更偏鋒、激進的態度。相對地，左派在野黨民主黨黨魁施萊恩（Elly Schlein）則可能藉此克服黨內歧見，成為下屆代表民主黨問鼎總理寶座的候選人。