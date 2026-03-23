快訊

護國寶魚禁居民接水管？雪管處發「踩紅線」告知書 措詞惹怒南山部落

馬斯克喊讓台積等IC巨擘變小蝦米 本周開盤前5件國際事不可不知

聽新聞
0:00 / 0:00

義大利舉行司改公投 正反派激鬥成政黨勢力指標

中央社／ 記者黃雅詩羅馬22日專電

義大利22、23日針對司法改革舉行憲法公投，核心內容是「將檢察官與法官職業分離」等三項。儘管總理梅洛尼強調這不是對她的信任投票，她不會因公投案未過下台，此選舉仍被輿論視為義國執政右派與反對黨勢力消長指標。

第一天投票從上午7時到晚間11時，截至22日晚間11時統計，全國平均投票率高達近46%，其中大城市投票率極高，羅馬49.1%、米蘭53%、佛羅倫斯56.5%。23日投票時間為早上7時至下午3時。

義大利此次司改公投的核心內容有三項，第一是法官和檢察官職業分離；第二是將最高司法委員會拆分為二，讓法官與檢察官各自擁有獨立自治體系；第三是另外設立一個高級紀律法院，專門負責裁決法官的紀律責任。

這項司改公投僅有贊成或反對兩個選項，沒有投票門檻限制，因此若贊成票為多數，政府推動的司法改革案就會通過，若反對票占多數，司改案就不通過。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）近來接連透過社群媒體、網紅專訪，呼籲民眾在公投投下「贊成」。她強調就算公投不過關，她也不會請辭，會把總理任期做完，因此若有人因為討厭她而投反對票，那會得到最糟結果，因為那個人不僅會看到她繼續執政，同時將承受司改失敗苦果。

根據義大利現行體制，檢察官一生擁有一次機會轉換角色為法官，法官也有同樣一次權利轉換為檢察官。但設有嚴格條件限制，只能在職涯前10年申請轉換，且必須調到不同地區任職。

若此次公投贊成票占多數，義大利檢察官與法官的職業生涯將成為兩條平行線，再無轉換可能性，此限制將明載於憲法。因應此調整，監管兩者的最高司法委員會也會拆分為二。

公投除了針對司法改革，也將帶來政治效應。義大利晚郵報（Corriere della Sera）等多家媒體分析，若公投通過，勢必強化梅洛尼所屬的「義大利兄弟黨」（FDI）與政治盟友「義大利力量黨」（FI）。相對地，在野的民主黨（PD）、五星運動則會面臨重組、改變路線的壓力，甚至可能出現更換領導人呼聲。

若公投未過關，義媒分析認為，梅洛尼不僅會面對在野黨更凌厲的攻擊，執政團隊內的極右派「聯盟黨」 （Lega）也可能採取更偏鋒、激進的態度。相對地，左派在野黨民主黨黨魁施萊恩（Elly Schlein）則可能藉此克服黨內歧見，成為下屆代表民主黨問鼎總理寶座的候選人。

法官 梅洛尼 民主黨

延伸閱讀

左翼蟬聯巴黎市長 極右派尼斯奪重大勝利

1分鐘看世界／南韓新央行總裁人選 總統提名 BIS 主管申鉉松

新聞眼／政策轉彎 綠委怨「被突襲」難改口

丹麥大選24日登場 格陵蘭成隱性焦點、總理拚第3任

相關新聞

有錢人都怎麼投資？中東戰火衝擊股市 日專家曝3大應對法

3月以來，台股在2000點間劇烈波動，日經指數也隨之大幅震盪。當多數投資人在社群媒體上哀鴻遍野、急著「砍單」時，真正的富裕人士卻異常冷靜。

習近平：支持拉美維護主權安全

中國大陸國家主席習近平向拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會致賀電，強調大陸將始終做拉美和加勒比國家的好朋友與好夥伴，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。

川普訪中重新安排 白宮：即將發布

美國總統川普以伊朗戰爭期間需要坐鎮白宮為由，推遲訪問北京與中國大陸國家主席習近平會面。消息人士說，川普政府告訴外國官員及相關人士，在戰事結束前不會重新安排「川習會」日程，但遭白宮否認。

美國會報告：陸藉資金與人事掌控聯合國

美國聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會日前發布調查報告，指稱中國大陸藉由捐款、掌握聯合國關鍵職位，以及在聯合國維和部隊體系策略性地部署其軍隊來擴張影響力。

高市魅力外交 紐時：帶上安倍口譯勾起川普回憶

日本首相高市早苗在19日首次出訪白宮會晤美國總統川普，「紐約時報」分析指出，她不僅展現魅力和冷靜，還帶上前首相安倍晉三生...

美國計劃推遲川習會到伊朗戰爭結束後？ 白宮這樣說

美國媒體Politico報導，川普政府向外國官員表示，在伊朗戰爭結束以前，不會重新安排川普與中國大陸領導人習近平的峰會。白宮否認這個消息，但政府官員對舉行時間說法不一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。