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北韓官媒：金正恩再獲任命為國務委員會委員長

中央社／ 首爾23日綜合外電報導

國營北韓中央通信社今天報導，領導人金正恩再次獲任命為國務委員會委員長。

北韓中央通信社報導，北韓第15屆最高人民會議第一次會議昨天在平壤召開，討論關於修改補充社會主義憲法問題，同時討論關於「選舉國務委員會委員長」，以及「國家指導機關和最高人民會議專門委員會選舉」問題。

最高人民會議是北韓如同橡皮圖章一般的立法機構，由其正式批准國家政策，通常在勞動黨代表大會後召開，具體化黨決策成為法律。

北韓中央通信社指出，這次會議還討論落實於2月召開的勞動黨第九次代表大會提出的國家經濟發展五年規劃，以及2025年國家預算執行情況和2026年國家預算問題。

勞動黨 經濟發展 金正恩

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