快訊

重啟核電…李文忠籲辦核能大辯論 詹順貴批牽拖依法行政、當人民笨蛋？

長照缺口！失智住宿床位一床難求 六都全上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

左翼蟬聯巴黎市長 極右派尼斯奪重大勝利

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導

社會黨籍的葛瑞格華今天在巴黎市長選舉勝出，成為法國首都新市長。據市政選舉最終輪開票結果，傳統左派與右派勢力皆取得明確斬獲，極右派則在蔚藍海岸城市尼斯拿下重大勝利。

美聯社報導，這次選舉是明年總統大選之前法國地方政治版圖消長一項試金石。

儘管計票工作持續進行，大幅領先保守派對手達提（Rachida Dati）的葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）已經宣布勝選，達提也承認敗選。

現任市長伊達戈（Anne Hidalgo）同黨前副手葛瑞格華表示：「今晚屬於某種巴黎願景的勝利：充滿活力的巴黎、進步的巴黎。」隨後他騎自行車穿梭巴黎街頭，前往市政廳。

法國選民今天再度前往投票所，參與包括多個主要城市在內、共1500個市鎮的市政選舉最終輪投票。市長及市議員任期為6年。

法國內政部表示，截至當地時間下午5時，全法本土投票率略高於48%，高於2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，但比2014年時低4個百分點。在幾個最大城市，投票所開放至晚間8時。

蔚藍海岸（French Riviera）重要都市、第5大城尼斯（Nice）今天因極右派陣營奪勝而受到矚目。原為保守派的齊歐堤（Eric Ciotti）與極右翼領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）領導的國民聯盟（National Rally）合作，最終勝出。

不過瑪琳．雷朋所屬政黨在數個列為重點攻堅城市落敗，其中包括地中海岸的第二大城馬賽（Marseille），現任左派市長帕揚（Benoit Payan）擊敗極右派對手阿利西奧（Franck Allisio）。

極右派也在南部城市尼姆（Nimes）及地中海重要海軍基地土倫（Toulon）敗給主流陣營，兩地原本都是國民聯盟鎖定的重點目標。

部分民眾將本次投票與全球動盪，以及明年總統大選掛鉤。81歲選民范朗根霍文（Elena VanLanghenhoven）說：「我們看見烏克蘭有戰爭、加薩有戰爭，中東也有戰爭。那麼法國呢？明年總統大選，國家會出現巨大變化嗎？真是令人憂心。」

巴黎 法國

延伸閱讀

1分鐘看世界／南韓新央行總裁人選 總統提名 BIS 主管申鉉松

陳宏星掌駐法台灣文化中心為台搭橋 談陸方干預成反向宣傳

丹麥大選24日登場 格陵蘭成隱性焦點、總理拚第3任

彰化市長提名 藍2人相爭選情添變

相關新聞

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

習近平：支持拉美維護主權安全

中國大陸國家主席習近平向拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會致賀電，強調大陸將始終做拉美和加勒比國家的好朋友與好夥伴，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。

川普訪中重新安排 白宮：即將發布

美國總統川普以伊朗戰爭期間需要坐鎮白宮為由，推遲訪問北京與中國大陸國家主席習近平會面。消息人士說，川普政府告訴外國官員及相關人士，在戰事結束前不會重新安排「川習會」日程，但遭白宮否認。

美國會報告：陸藉資金與人事掌控聯合國

美國聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會日前發布調查報告，指稱中國大陸藉由捐款、掌握聯合國關鍵職位，以及在聯合國維和部隊體系策略性地部署其軍隊來擴張影響力。

高市魅力外交 紐時：帶上安倍口譯勾起川普回憶

日本首相高市早苗在19日首次出訪白宮會晤美國總統川普，「紐約時報」分析指出，她不僅展現魅力和冷靜，還帶上前首相安倍晉三生...

美國計劃推遲川習會到伊朗戰爭結束後？ 白宮這樣說

美國媒體Politico報導，川普政府向外國官員表示，在伊朗戰爭結束以前，不會重新安排川普與中國大陸領導人習近平的峰會。白宮否認這個消息，但政府官員對舉行時間說法不一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。