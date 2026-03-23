川普訪中重新安排 白宮：即將發布

美國總統川普以伊朗戰爭期間需要坐鎮白宮為由，推遲訪問北京與中國大陸國家主席習近平會面。消息人士說，川普政府告訴外國官員及相關人士，在戰事結束前不會重新安排「川習會」日程，但遭白宮否認。

政治新聞網Politico廿一日引述了解「川習會」籌備情況的駐華盛頓外交官證實，川普政府已明確表示，「直到與伊朗衝突的激烈階段結束後，才會提出下一個川習會日期」；另一位同樣熟悉籌備工作的駐華盛頓人士也證實，美方已透露這個「待激烈衝突過後」的時間表。

白宮首席副發言人凱利否認「川習會」時間表與伊朗戰爭掛鉤，直指「這是假新聞，美中正在就重新安排川普總統的訪問，展開富有成效的磋商，相關公告即將發布」。

中國駐華盛頓大使館對於峰會日程可能推遲一事，表示「沒有訊息可以提供」。

「川習會」原定三月底舉行，但川普說法一再改變，先說因為戰爭須坐鎮白宮而延後「一個月左右」，到了十九日又改口說要「約一個半月」。

白宮發言人李維特則表示川習會要到五月之後，「總統五月分在國內有一些事情要處理，我相信習近平主席也很忙，我們會盡快確定會晤日期」。

從現實情況來看，川普延至戰爭結束才訪問北京實屬正常。一位接近美國政府的人士認為，若川普身在外國，尤其是在中國這樣的敵對國家內，指揮戰爭有諸多限制，而且在這種情況下與習近平會談將非常尷尬。

美國貿易代表署前談判代表卡特勒說，即便川習兩人不見面，穩定雙邊貿易工作仍可繼續，「穩定貿易本身未必會受到影響」。