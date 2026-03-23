聽新聞
0:00 / 0:00

習近平：支持拉美維護主權安全

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
第十屆拉美和加勒比國家共同體（CELAC）峰會當地時間三月二十一日在哥倫比亞波哥大舉行。（路透）
第十屆拉美和加勒比國家共同體（CELAC）峰會當地時間三月二十一日在哥倫比亞波哥大舉行。（路透）

中國大陸國家主席習近平向拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會致賀電，強調大陸將始終做拉美和加勒比國家的好朋友與好夥伴，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。

新華社報導，拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會廿一日在輪值主席國哥倫比亞舉行，習近平在賀電中指出，去年五月，中國-拉共體論壇第四屆部長級會議在北京舉行，他出席開幕式並宣布中拉攜手啟動團結、發展、文明、和平、民心五大工程，得到拉美國家積極響應。他強調，中國將始終做拉美和加勒比國家的好朋友、好夥伴，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。願同拉美攜手捍衛國際公平正義。

另據半島電視台，巴西總統魯拉在峰會期間批評「外國干涉」，稱一些大國仍抱持殖民思維，對拉美和加勒比國家施加壓力。他雖未點名美國總統川普，但提及美國一月將委內瑞拉總統馬杜洛抓至紐約，以及對古巴實施燃料封鎖等行動。

魯拉指出，「不可能有人認為他們擁有其他國家」，並稱「他們（美國）想再次殖民我們（拉丁美洲）」，批評美國和以色列對伊朗發動戰爭，以及二○○三年以消除大規模殺傷性武器為由入侵伊拉克的行動。他強調，任何國家都不應干涉他國領土完整。

烏拉圭總統奧爾西於二月訪大陸時，習近平在會晤時表示，當今世界正處於百年未有之大變局，國際形勢變亂交織，單邊霸凌愈演愈烈，中方始終重視中拉關係，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益，願同烏方和地區國家推動共建「中拉命運共同體」走深走實。

馬杜洛 以色列 大陸

延伸閱讀

習近平：支持拉美國家維護自身主權安全

李強：保護主義非「靈丹妙藥」 反對非理性惡性競爭

美日峰會 川普、高市承諾護台海穩定

陸「魅力攻勢」拉攏巴拉圭政界 美開口挺台巴關係

相關新聞

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

海上聯訓 中越艦艇 模擬護航商船

中越第十次邊境國防友好交流活動於三月十六日至廿日在廣西、越南廣寧及北部灣海域舉行，期間雙方海軍於廿日完成首次海上聯合訓練，艦艇編隊完成模擬商船護航、火砲與機槍打擊「海盜」目標，及聯合搜救落水人員等。

習近平：支持拉美維護主權安全

中國大陸國家主席習近平向拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會致賀電，強調大陸將始終做拉美和加勒比國家的好朋友與好夥伴，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。

川普訪中重新安排 白宮：即將發布

美國總統川普以伊朗戰爭期間需要坐鎮白宮為由，推遲訪問北京與中國大陸國家主席習近平會面。消息人士說，川普政府告訴外國官員及相關人士，在戰事結束前不會重新安排「川習會」日程，但遭白宮否認。

美國會報告：陸藉資金與人事掌控聯合國

美國聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會日前發布調查報告，指稱中國大陸藉由捐款、掌握聯合國關鍵職位，以及在聯合國維和部隊體系策略性地部署其軍隊來擴張影響力。

高市魅力外交 紐時：帶上安倍口譯勾起川普回憶

日本首相高市早苗在19日首次出訪白宮會晤美國總統川普，「紐約時報」分析指出，她不僅展現魅力和冷靜，還帶上前首相安倍晉三生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。