習近平：支持拉美維護主權安全

中國大陸國家主席習近平向拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會致賀電，強調大陸將始終做拉美和加勒比國家的好朋友與好夥伴，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。

新華社報導，拉美和加勒比國家共同體第十屆峰會廿一日在輪值主席國哥倫比亞舉行，習近平在賀電中指出，去年五月，中國-拉共體論壇第四屆部長級會議在北京舉行，他出席開幕式並宣布中拉攜手啟動團結、發展、文明、和平、民心五大工程，得到拉美國家積極響應。他強調，中國將始終做拉美和加勒比國家的好朋友、好夥伴，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。願同拉美攜手捍衛國際公平正義。

另據半島電視台，巴西總統魯拉在峰會期間批評「外國干涉」，稱一些大國仍抱持殖民思維，對拉美和加勒比國家施加壓力。他雖未點名美國總統川普，但提及美國一月將委內瑞拉總統馬杜洛抓至紐約，以及對古巴實施燃料封鎖等行動。

魯拉指出，「不可能有人認為他們擁有其他國家」，並稱「他們（美國）想再次殖民我們（拉丁美洲）」，批評美國和以色列對伊朗發動戰爭，以及二○○三年以消除大規模殺傷性武器為由入侵伊拉克的行動。他強調，任何國家都不應干涉他國領土完整。

烏拉圭總統奧爾西於二月訪大陸時，習近平在會晤時表示，當今世界正處於百年未有之大變局，國際形勢變亂交織，單邊霸凌愈演愈烈，中方始終重視中拉關係，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益，願同烏方和地區國家推動共建「中拉命運共同體」走深走實。