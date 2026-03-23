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台僑憶布魯塞爾爆炸案 10年陰影仍難散

中央社／ 布魯塞爾22日專電

布魯塞爾爆炸案至今已屆滿10年，留下的陰影仍未散去。旅居比利時近一甲子的台僑何章獻說，至今搭乘地鐵時仍會多加謹慎與注意周遭環境，偶爾也會優先考慮地鐵之外的交通方式。

2016年3月22日，布魯塞爾札范登（Zaventem）機場與馬爾比克（Maelbeek）地鐵站發生連環爆炸案，造成重大死傷。事發當天上午，在布魯塞爾經營台式餐廳的何章獻原本預計前往地鐵站，搭車前往市區採買，卻因為家中臨時有事而作罷，正好躲過一劫。

何章獻告訴中央社記者，「雖然我也不能肯定一定會坐到那一班列車，但確實覺得好險，沒有在當時去城中。」

在比利時生活了近一甲子，何章獻坦言爆炸案後，生活的方式、想法確實有些改變。他說，現在搭地鐵時會更加小心，並特別留意周遭的環境。若是兒子要帶著兩個孫女搭乘地鐵外出，也會特別提醒要謹慎一些。

此外，爆炸案後對於地鐵的陰影也影響交通工具的選擇。何章獻提到，外出時，也會考慮地鐵之外的選項，如果若能夠坐計程車的話，或許就會去搭計程車而不搭地鐵。

這起事件對於布魯塞爾的社會造成了嚴重的衝擊，何章獻觀察，群眾的不安與緊張心情大概持續了5、6年，才逐漸地放鬆下來，但是也已經很難再回到事件之前的樣子，因為陰影一直存在。

10年之後再回顧這起事件，何章獻說，即便馬爾比克地鐵站附近目前早已恢復平靜，當地的街景、建築也都有了轉變，但是現在經過時仍會感受到「不一樣」，還是會讓人想起10年前，這裡曾發生那樣的事。

布魯塞爾 計程車 地鐵

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