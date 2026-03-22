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伊朗反嗆川普：將攻擊波灣能源、IT及海水淡化廠等重要設施

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
伊朗軍方表示，若伊朗能源設施遇襲，將攻擊波斯灣「關鍵」基礎設施。圖為伊拉克巴格達使館區遭攻擊的資料照。法新社
伊朗軍方表示，若伊朗能源設施遇襲，將攻擊波斯灣「關鍵」基礎設施。圖為伊拉克巴格達使館區遭攻擊的資料照。法新社

面對美國總統川普發出的「48小時重開荷莫茲海峽」通牒，伊朗軍方表示，若伊朗能源設施遇襲，將攻擊波斯灣「關鍵」基礎設施，並關閉荷莫茲海峽。

伊朗軍方表示，現在已將戰略從「防禦」轉為「進攻」；如果美國攻擊伊朗電廠，伊朗將攻擊灣區能源、資訊科技與海水淡化等重要基礎設施，並威脅將無限期關閉荷莫茲海峽所有運務。

伊朗官員並表示，存有足夠的必需品可以支持一年。

兩枚伊朗飛彈21日擊中以色列南部，包括以色列一處核子研究中心。以色列軍方表示，這場戰爭處於「半路點」，戰爭將至少延續到4月初；以色列未來一周將更加「密集」攻擊伊朗。

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