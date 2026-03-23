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布魯塞爾爆炸案10周年 悼念活動盼勿遺忘

中央社／ 布魯塞爾22日專電

紀念布魯塞爾爆炸案10周年活動今天上午在多處陸續舉行，包括事發地之一的馬爾比克地鐵站有民眾獻花、恐怖攻擊受害者紀念碑廣場舉行大型悼念儀式。知名地標尿尿小童則換上消防員制服致敬救難人員。

布魯塞爾札范登（Zaventem）機場與馬爾比克（Maelbeek）地鐵站於2016年3月22日發生連環爆炸案，造成重大死傷，也成為比利時民眾揮之不去的陰影。

在事件10周年之際，今年3場大型悼念儀式分別在札范登機場、馬爾比克地鐵站以及恐怖攻擊受害者紀念碑廣場舉行，在紀念碑廣場舉辦的悼念活動湧入上百人參加，除了爆炸案受害者及家屬，也有不少布魯塞爾的民眾參與、獻花並悼念罹難者。

帶著年僅14歲女兒參與悼念儀式的伊薩（Issa）告訴中央社，讓孩子們知道這座城市發生什麼事是很重要的。他回憶，當年爆炸案發生的時候，自己並不在妻女身邊，那是一個很艱難的時刻。令人慶幸的是，接到他們的來電，確認平安無事。

伊薩的女兒蒂芬尼（Tiffany）在爆炸發生時年僅4歲，她這些年和父母一同參加悼念儀式，他形容「這是一個社會凝聚的時刻」，而且記住這件事，對每個人來說都非常重要。

同事被捲入地鐵爆炸案的塞德里克（Cédric）也出席今天的悼念儀式。他接受中央社訪問時說，記住這些事情非常重要，因為如果我們不去銘記，就會一直生活在絕望和悲傷中，「如果我們不談論他們、不呼喚他們的名字、不花時間去緬懷，我們就無法留住那些人，而剩下的就僅僅是悲傷了。」

他說，10年前的爆炸案確實改變了許多人的生活，但是一定要堅信，即便彼此擁有不同的宗教信仰、不同的觀點，仍然可以找到和平共處的方法。必須竭盡全力，為了實現和平共處而努力。

在儀式進行同時，馬爾比克地鐵站也有民眾自主獻花。

一對前往獻花但不願透露姓名的老夫妻告訴中央社記者，他們住在車站附近，每年都會到車站獻花。雖然已經過了10年，這件事情至今仍讓許多人感到害怕與哀傷，但即便如此，仍應銘記此事，悼念罹難者、關心受傷的人，同時提醒大家，不要再發生一樣的事。

除了悼念活動外，布魯塞爾的知名地標「尿尿小童」，今天也特別換上消防員的衣服，以感謝當年投入救難工作的每個人。

中央社

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