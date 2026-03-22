美國會報告：陸藉資金與人事掌控聯合國

美國聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會日前發布調查報告，指稱中國大陸藉由捐款、掌握聯合國關鍵職位，以及在聯合國維和部隊體系策略性地部署其軍隊來擴張影響力。

上述委員會日前發布共卅四頁的「中國重塑聯合國策略內幕」報告，寫道中國「如何操控其在聯合國的地位，以損害美國利益，並推進自身的國際企圖心」。

該委員會主席、共和黨籍聯邦眾議員穆勒納爾聲稱，該調查顯示，「中國正為了一己戰略目標而操控聯合國；在關鍵職位安插自己人、資助旨在對抗美國的倡議，並部署聯合國軍隊以保護其海外商業利益」。

根據該報告，中國在聯合國年度總預算中的占比，已從二○○六年的百分之二點○五三，大幅增至今年的百分之廿點○○四，僅次於美國的百分之廿二。

中方官員則視之為中國已具「世界和平建造者」及「國際秩序維護者」地位的證明，這種論述除了讓北京得以自我宣傳為支持國際秩序的主要多邊合作夥伴，還能引導多邊體系朝對其有利的方向發展。

中國並透過為其人員謀取聯合國關鍵職位，以掌控重要機構來推進國家目標。中國政府將自己人安插在與中國優先事項密切相關的聯合國重要或高階職位中，像負責監督聯合國經濟發展倡議或非洲區域計畫的職位，均直接攸關中國「一帶一路」倡議的核心要素。

中國也策略性地在聯合國維和體系中，將其武裝部隊派至具經濟與戰略利益的國家和地區；還利用政府主導型非政府組織（ＧＯＮＧＯｓ）作為向聯合國體系注入北京對外國政治影響力的手段。