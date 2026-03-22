高市魅力外交 紐時：帶上安倍口譯勾起川普回憶

日本首相高市早苗在19日首次出訪白宮會晤美國總統川普，「紐約時報」分析指出，她不僅展現魅力和冷靜，還帶上前首相安倍晉三生前的口譯員，順利完成這次訪問行程。

紐約時報（The New York Times）在20日刊文分析，高市早苗去到白宮橢圓形辦公室時，她清楚情勢可能會變糟，因為川普（Donald Trump）近來一再埋怨美國的盟邦沒有協助因應中東地區戰事。

但高市早苗仍然順利完成訪問，成功避免掉川普對於歐洲盟邦的蔑視態度，並強調兩國合作領域，包括雙方同意推動總額達730億美元規模的第2波對美投資與融資計畫。

高市早苗發揮出個人魅力，當天她告訴川普：「我堅信只有你，唐納（川普），能實現世界和平。」

川普也予以回應，稱讚高市早苗是一位「非常受歡迎、很有影響力的女性」。

美國智庫「外交關係協會」（Council on ForeignRelations）研究員、日本議題專家史密斯（Sheila A.Smith）表示，高市早苗懂得審時度勢，而且她做到了。

紐時報導提及，在跟川普打交道時，高市早苗承襲了她的政治導師，即是2022年遇刺身亡的前日本首相安倍晉三。

安倍晉三曾與川普有著密切關係，他還深諳這位美國總統喜好高爾夫球、漢堡等事物。

高市早苗此次訪白宮就帶上安倍晉三生前的口譯員，而川普也對這名日本外務省官員有著好印象。

川普當天再次讚許這位翻譯，他說道：「你有一名非常優秀的口譯員，侍從過晉三，我認識很久了。」

到了當天晚宴，高市早苗稱讚川普氣色很好，並向他的兒子巴倫．川普（Barron Trump）送上生日祝福。

川普則祝賀高市早苗，在2月的日本國會大選取得壓倒性勝利。