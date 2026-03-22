快訊

HBL／破北一3連霸美夢 陽明終結4強魔咒奪隊史首冠

高以翔前女友懷孕了！嫁神秘老公1年辣曬比基尼秀孕肚

宣判倒數！貪汙罪若定讞總統夢恐碎 柯文哲：司法信任才是大問題

聽新聞
0:00 / 0:00

從法庭走進國會 泰國議員推女權改革借鏡台灣經驗

中央社／ 曼谷22日專電

從人權律師走入國會殿堂，泰國人民黨眾議員沙西南2月順利連任，她接受中央社專訪表示，泰國在女權與母嬰友善環境上仍面臨挑戰，並透露，對台灣育兒友善環境印象深刻，現在力推的哺集乳室規範正是借鏡台灣經驗。

「當議會討論棘手議題時，男議員發言強烈或語氣強勢，大多數的女議員都無法拿到麥克風，」身形嬌小的沙西南（Sasinan Thamnithinan）以溫柔卻堅定的語氣，道出女性議員在男性長期主導的泰國國會中所面對的困境，有時光是「發聲」本身，就是一場競爭。

●女性議員「發聲」門檻高

沙西南日前接受中央社專訪，她指出，在委員會中多由男性主導討論，發言方式也較強勢，因此女性政治人物在取得發言權上面臨很大挑戰。

泰國日前剛組成新一屆國會中，女性議員占比約20%，遠低於台灣立法院的近半比例。

沙西南出自立場相對自由、屬進步派的人民黨（People's Party），但就連在黨內的會議中，有關性別議題的討論仍有進步空間。

她補充，政黨目前以能力為導向，缺乏性別多元，這「可能導致在重大決策中，忽略關鍵議題」，因此未來政黨應考慮在決策機制中引入性別比例。

沙西南強調，在政治場域中，女性往往需更強勢的發言，否則很容易被忽略，因此她努力把握每一次發言機會，讓聲音被聽見。

從人權律師轉戰國會殿堂，她形容自己更像是在制度中「學會生存」的人，努力在僵化的政治文化與有限空間裡，尋找推動改變的可能。

●從台灣經驗出發　推泰國母嬰友善改革

人權律師出身，今年37歲的沙西南育有2子，除關注性平、人權，作為一名母親，她長期關注母嬰友善環境。她說，「在泰國的公共區域，常找不到地方哺乳，往往只能去商場或購物中心，甚至回家才能哺乳」。

在一次到台灣的旅程中，沙西南才意識到原來「公共空間也能母嬰友善」，她說，「在台北，幾乎到處都能找到哺集乳室，像是捷運站、公園和公共場所都有」。這段經驗，成為她進入國會後推動相關政策的重要起點。

台灣2010年立法通過「公共場所母乳哺育條例」，保障女性在公共場所哺乳權利，並規定一定規模場所須設置哺集乳室。

沙西南對台灣將母乳哺育納入法律感到印象深刻，她認為「泰國也應該做到這點」，並解釋，目前泰國相關法規仍停留在草案階段，尚未擴及更廣泛的公共政策。

在上屆議會中，沙西南所參與推動的政策中，便包括產假制度與職場哺乳空間立法，要求企業設置哺集乳室，並提供女性員工哺乳時間，目前相關內容仍在修法程序中。

隨著第二任國會議員任期正式展開，沙西南說，除了繼續推母嬰友善法案，她也會關注人權議題，特別是政治犯的特赦法案。

●保守勢力升溫　人權與改革挑戰大

沙西南指出，目前泰國仍有數十名政治犯在押，多涉及刑法112條等案件。她認為，政府應透過特赦機制讓相關人士回歸正常生活。

從律師轉為立法者，沙西南感受到角色上的根本差異。她說，過去作為律師只能依循法律，但如今成為國會議員，「能改變法律本身」，這也是她投入政治的重要原因。

面對人民黨在2月大選中得票率不如預期，於下屆政府中將扮演反對黨角色，沙西南坦言，保守勢力崛起、區域安全局勢緊張，及社會氛圍轉趨保守，在當前政治氛圍下，要改革推動人權議題會遇到很大阻力。

不過，她強調，會努力扮演監督角色，持續透過協商在制度內推動改革，並說，「改變不會一蹴可幾，但仍有空間能繼續前進」。

女性 議員 中央社

延伸閱讀

中資借名持股衝擊泰國經濟 不只椰農受害將擴大調查

陸「魅力攻勢」拉攏巴拉圭政界 美開口挺台巴關係

陳亭妃看齊高市 自稱「透明人」要改變台南

NGO CSW70平行論壇紐約登場 台灣分享防治性別暴力經驗

相關新聞

美國計劃推遲川習會到伊朗戰爭結束後？ 白宮這樣說

美國媒體Politico報導，川普政府向外國官員表示，在伊朗戰爭結束以前，不會重新安排川普與中國大陸領導人習近平的峰會。白宮否認這個消息，但政府官員對舉行時間說法不一。

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

戰火不息 川習會延至伊朗衝突結束？白宮否認：美中持續磋商

美國持續向波斯灣增兵，致使川普總統推遲訪問北京以及與中國國家主席習近平的會晤。有消息指「川習會」會延至美國結束伊朗戰爭之後，但遭白宮否認。

改善與陸關係 立陶宛逾半民眾支持台代表處更名「台北」

立陶宛國家廣播電視台（LRT）21日報導，一項最新民意調查顯示，多數立陶宛民眾支持將位於首都維爾紐斯的「台灣代表處」更名為「台北代表處」，以改善與中國大陸的關係。

川普拿「偷襲珍珠港」酸高市 Cheap：川普只對一類人客氣

美國總統川普19日與日相高市早苗在白宮會面時拿珍珠港突襲事件酸高市，百萬網紅Cheap在臉書表示，川普只一類人客氣，就是對有核彈的國家都客客氣氣的，對強人有種莫名的崇拜。

捷克逾20萬人集會抗議巴比斯政府 憂民主倒退情勢

逾20萬名捷克民眾今日下午聚集在布拉格萊特納公園示威，抗議捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）所領導的政府，計畫改...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。