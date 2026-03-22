從法庭走進國會 泰國議員推女權改革借鏡台灣經驗

從人權律師走入國會殿堂，泰國人民黨眾議員沙西南2月順利連任，她接受中央社專訪表示，泰國在女權與母嬰友善環境上仍面臨挑戰，並透露，對台灣育兒友善環境印象深刻，現在力推的哺集乳室規範正是借鏡台灣經驗。

「當議會討論棘手議題時，男議員發言強烈或語氣強勢，大多數的女議員都無法拿到麥克風，」身形嬌小的沙西南（Sasinan Thamnithinan）以溫柔卻堅定的語氣，道出女性議員在男性長期主導的泰國國會中所面對的困境，有時光是「發聲」本身，就是一場競爭。

●女性議員「發聲」門檻高

沙西南日前接受中央社專訪，她指出，在委員會中多由男性主導討論，發言方式也較強勢，因此女性政治人物在取得發言權上面臨很大挑戰。

泰國日前剛組成新一屆國會中，女性議員占比約20%，遠低於台灣立法院的近半比例。

沙西南出自立場相對自由、屬進步派的人民黨（People's Party），但就連在黨內的會議中，有關性別議題的討論仍有進步空間。

她補充，政黨目前以能力為導向，缺乏性別多元，這「可能導致在重大決策中，忽略關鍵議題」，因此未來政黨應考慮在決策機制中引入性別比例。

沙西南強調，在政治場域中，女性往往需更強勢的發言，否則很容易被忽略，因此她努力把握每一次發言機會，讓聲音被聽見。

從人權律師轉戰國會殿堂，她形容自己更像是在制度中「學會生存」的人，努力在僵化的政治文化與有限空間裡，尋找推動改變的可能。

●從台灣經驗出發 推泰國母嬰友善改革

人權律師出身，今年37歲的沙西南育有2子，除關注性平、人權，作為一名母親，她長期關注母嬰友善環境。她說，「在泰國的公共區域，常找不到地方哺乳，往往只能去商場或購物中心，甚至回家才能哺乳」。

在一次到台灣的旅程中，沙西南才意識到原來「公共空間也能母嬰友善」，她說，「在台北，幾乎到處都能找到哺集乳室，像是捷運站、公園和公共場所都有」。這段經驗，成為她進入國會後推動相關政策的重要起點。

台灣2010年立法通過「公共場所母乳哺育條例」，保障女性在公共場所哺乳權利，並規定一定規模場所須設置哺集乳室。

沙西南對台灣將母乳哺育納入法律感到印象深刻，她認為「泰國也應該做到這點」，並解釋，目前泰國相關法規仍停留在草案階段，尚未擴及更廣泛的公共政策。

在上屆議會中，沙西南所參與推動的政策中，便包括產假制度與職場哺乳空間立法，要求企業設置哺集乳室，並提供女性員工哺乳時間，目前相關內容仍在修法程序中。

隨著第二任國會議員任期正式展開，沙西南說，除了繼續推母嬰友善法案，她也會關注人權議題，特別是政治犯的特赦法案。

●保守勢力升溫 人權與改革挑戰大

沙西南指出，目前泰國仍有數十名政治犯在押，多涉及刑法112條等案件。她認為，政府應透過特赦機制讓相關人士回歸正常生活。

從律師轉為立法者，沙西南感受到角色上的根本差異。她說，過去作為律師只能依循法律，但如今成為國會議員，「能改變法律本身」，這也是她投入政治的重要原因。

面對人民黨在2月大選中得票率不如預期，於下屆政府中將扮演反對黨角色，沙西南坦言，保守勢力崛起、區域安全局勢緊張，及社會氛圍轉趨保守，在當前政治氛圍下，要改革推動人權議題會遇到很大阻力。

不過，她強調，會努力扮演監督角色，持續透過協商在制度內推動改革，並說，「改變不會一蹴可幾，但仍有空間能繼續前進」。