全球最大核電廠出包後重啟 6號機商轉延到4月

日本東京電力公司宣布，更換完柏崎刈羽核電廠受損的漏電偵測設備零件並排除故障之後，今天下午重啟暫停運轉的6號機組。而6號機組的商轉時間預計延到4月以後。

日本放送協會（NHK）報導，東京電力（簡稱東電）營運的柏崎刈羽核電廠位在日本新潟縣，是世界最大核電廠。

東電過去一段時間，持續以2026年1月重啟並商轉為目標，檢查柏崎刈羽核電廠6號機組，不過本月12日發電機漏電的警報響起，東電為了詳查原因，接著於本月14日停止6號機組反應爐發電與輸電。

根據東電的說法，根據後來的調查，感應漏電設備的零件破損，原因疑似是發電機的震動造成金屬疲勞累積所致。為此，東電昨天更換零件，進一步排除故障，並於今天下午2時左右重啟6號機組發電與輸電。

6號機組之後若運作順利，東電將耗時約1週左右逐步提高反應爐的輸出功率，並計劃展開確認6號機組整體設備的最終檢查。

受到上述事件影響，6號機組的商轉計畫從原定的3月18日延到4月之後。

東電表示，將重新檢視作業時程，並向主管機關原子力規制委員會（類似核能安全委員會）再次提出申請。