美國計劃推遲川習會到伊朗戰爭結束後？ 白宮這樣說

美國媒體Politico報導，川普政府向外國官員表示，在伊朗戰爭結束以前，不會重新安排川普與中國大陸領導人習近平的峰會。白宮否認這個消息，但政府官員對舉行時間說法不一。

一名知悉峰會籌備狀況的駐華府外交官證實，川普政府已清楚表明「下次川習會的日期，將只會在伊朗衝突的激烈階段結束後提出」。另一名聽取過白宮峰會籌備簡報的人士也表示，政府已發布了這樣的時程表。

美國國務院將該媒體的詢問轉給了白宮。白宮否認這樣的峰會時程與伊朗戰爭有關。白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示：「這是假新聞。美國和中國正就重新安排川普總統的訪問時程進行富有成效的討論，並即將對外宣布。」

中國大使館則表示，中方對於峰會時程的可能延期「沒有可提供的資訊」。

期盼已久的川習會原本計劃在3月底進行，但川普16日表示，這場會議將會延後「一個月或者更多」，因為「我們現在有場戰爭正在發生」。他19日又再表示，這場峰會將在「約一個半月內」登場。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）18日向記者表示，川習會可能要到5月以後才有機會舉辦。「總統5月須在國內處理要事，而習主席也是個大忙人，因此我們將會盡我們所能盡速敲定峰會時間」。