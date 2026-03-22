快訊

賴總統拋重啟核電 反核團體：可能總統以前就愛核電…只是沒讓大家知道

聽新聞
0:00 / 0:00

美國計劃推遲川習會到伊朗戰爭結束後？ 白宮這樣說

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
白宮據傳正向他國官員傳達，在伊朗戰爭結束之前，將不會安排川習會。白宮否認傳聞，並稱峰會日期很快會對外公布。圖為川習兩人去年10月在APEC峰會場邊的合照。 路透
白宮據傳正向他國官員傳達，在伊朗戰爭結束之前，將不會安排川習會。白宮否認傳聞，並稱峰會日期很快會對外公布。圖為川習兩人去年10月在APEC峰會場邊的合照。 路透

美國媒體Politico報導，川普政府向外國官員表示，在伊朗戰爭結束以前，不會重新安排川普與中國大陸領導人習近平的峰會。白宮否認這個消息，但政府官員對舉行時間說法不一。

一名知悉峰會籌備狀況的駐華府外交官證實，川普政府已清楚表明「下次川習會的日期，將只會在伊朗衝突的激烈階段結束後提出」。另一名聽取過白宮峰會籌備簡報的人士也表示，政府已發布了這樣的時程表。

美國國務院將該媒體的詢問轉給了白宮。白宮否認這樣的峰會時程與伊朗戰爭有關。白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示：「這是假新聞。美國和中國正就重新安排川普總統的訪問時程進行富有成效的討論，並即將對外宣布。」

中國大使館則表示，中方對於峰會時程的可能延期「沒有可提供的資訊」。

期盼已久的川習會原本計劃在3月底進行，但川普16日表示，這場會議將會延後「一個月或者更多」，因為「我們現在有場戰爭正在發生」。他19日又再表示，這場峰會將在「約一個半月內」登場。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）18日向記者表示，川習會可能要到5月以後才有機會舉辦。「總統5月須在國內處理要事，而習主席也是個大忙人，因此我們將會盡我們所能盡速敲定峰會時間」。

發言人 國務院 峰會

延伸閱讀

戰火不息 川習會延至伊朗衝突結束？白宮否認：美中持續磋商

美日峰會 川普、高市承諾護台海穩定

川普要以色列停止攻擊伊朗氣田 否認增兵、「就算要也不會說」

川習會將延後 白宮稱陸同意

相關新聞

戰火不息 川習會延至伊朗衝突結束？白宮否認：美中持續磋商

美國持續向波斯灣增兵，致使川普總統推遲訪問北京以及與中國國家主席習近平的會晤。有消息指「川習會」會延至美國結束伊朗戰爭之後，但遭白宮否認。

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

14死60傷…南韓大火 燒逾10小時才撲滅

南韓中部的大田廣域市（相當於直轄市）大德區一座汽車零件工廠廿日中午約十二時十分（台灣時間廿日上午約十一時十分）發生大火，火勢約十個半小時後才完全撲滅。當局廿一日說，火災釀成十四人喪生、六十人受傷。

美國計劃推遲川習會到伊朗戰爭結束後？白宮否認

美國媒體Politico報導，川普政府向外國官員表示，在伊朗戰爭結束以前，不會重新安排川普與中國大陸領導人習近平的峰會。白宮否認這個消息，但政府官員對舉行時間說法不一。

改善與陸關係 立陶宛逾半民眾支持台代表處更名「台北」

立陶宛國家廣播電視台（LRT）21日報導，一項最新民意調查顯示，多數立陶宛民眾支持將位於首都維爾紐斯的「台灣代表處」更名為「台北代表處」，以改善與中國大陸的關係。

川普拿「偷襲珍珠港」酸高市 Cheap：川普只對一類人客氣

美國總統川普19日與日相高市早苗在白宮會面時拿珍珠港突襲事件酸高市，百萬網紅Cheap在臉書表示，川普只一類人客氣，就是對有核彈的國家都客客氣氣的，對強人有種莫名的崇拜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。