快訊

賴總統拋重啟核電 反核團體：可能總統以前就愛核電…只是沒讓大家知道

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇丹準軍事組織控制區醫院遇襲 世衛稱釀64死89傷

中央社／ 日內瓦21日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天表示，非洲國家蘇丹一家醫院遭到攻擊，造成64人死亡、89人受傷，死者包括13名孩童。人權組織則通報，這家醫院是被軍方無人機攻擊。

法新社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）指出，這起攻擊發生在昨天，目標是位於東達佛州（East Darfur）首府的杜艾因教學醫院（El-Daein Teaching Hospital）。他補充道，是時候終止肆虐蘇丹近3年的衝突。

蘇丹西部遼闊的達佛地區（Darfur）目前是由準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces,RSF）掌控，蘇丹軍方則控制東部、中部及北部地區。

受RSF控制的東達佛州首府杜艾因（El Daein）一再遭到蘇丹軍方攻擊。

蘇丹人權組織「緊急律師」（The EmergencyLawyers）通報，這家醫院就是遭到軍方無人機襲擊。

譚德塞在社群平台X寫道，醫院被擊中「導致至少64人死亡，其中包括13名兒童、兩名女護理師、一名男醫師及多名病患」。

譚德塞還說，昨天的攻擊造成的傷者包括8名醫護人員，並造成醫院兒科、產科及急診部門受損。

根據他的說法，該醫院「大面積毀損」，現已無法運作，導致「基本醫療服務嚴重中斷」。

世衛正在支援當地醫療合作夥伴，協助填補緊急缺口，包括提升其他醫療院所治療傷患等能力、調配創傷救護物資及必要藥品。

蘇丹武裝部隊則在官方蘇丹新聞社（SUNA）刊登的聲明中宣稱，部隊「遵守國際規範與法律」。

醫護人員 WHO 醫院

延伸閱讀

中東戰爭第22天》川普限伊朗48小時開海峽 最新發展一次看

盟友變敵人！海灣諸國態度轉變 支持剷除伊朗政權

以色列南部兩城遭伊朗飛彈重創 傷者超過百人

影／伊朗攻擊中東唯一核武庫門戶！逾40人受傷 飛彈墜落驚悚畫面曝光

相關新聞

美國計劃推遲川習會到伊朗戰爭結束後？ 白宮這樣說

美國媒體Politico報導，川普政府向外國官員表示，在伊朗戰爭結束以前，不會重新安排川普與中國大陸領導人習近平的峰會。白宮否認這個消息，但政府官員對舉行時間說法不一。

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

戰火不息 川習會延至伊朗衝突結束？白宮否認：美中持續磋商

美國持續向波斯灣增兵，致使川普總統推遲訪問北京以及與中國國家主席習近平的會晤。有消息指「川習會」會延至美國結束伊朗戰爭之後，但遭白宮否認。

改善與陸關係 立陶宛逾半民眾支持台代表處更名「台北」

立陶宛國家廣播電視台（LRT）21日報導，一項最新民意調查顯示，多數立陶宛民眾支持將位於首都維爾紐斯的「台灣代表處」更名為「台北代表處」，以改善與中國大陸的關係。

川普拿「偷襲珍珠港」酸高市 Cheap：川普只對一類人客氣

美國總統川普19日與日相高市早苗在白宮會面時拿珍珠港突襲事件酸高市，百萬網紅Cheap在臉書表示，川普只一類人客氣，就是對有核彈的國家都客客氣氣的，對強人有種莫名的崇拜。

捷克逾20萬人集會抗議巴比斯政府 憂民主倒退情勢

逾20萬名捷克民眾今日下午聚集在布拉格萊特納公園示威，抗議捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）所領導的政府，計畫改...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。