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丹麥大選24日登場 格陵蘭成隱性焦點、總理拚第3任

中央社／ 哥本哈根21日綜合外電報導

丹麥將於24日舉行國會大選，48歲總理佛瑞德里克森（MetteFrederiksen）在丹美因格陵蘭爭議緊張以及國內議題的雙重夾擊下，正全力衝刺，力圖開啟第3任期。

佛瑞德里克森精明幹練的領導形象為她加分，但其政黨支持度卻呈現劇烈衰退態勢。

社會民主黨目前仍在民調中領先，但與2022年選舉相比，預計將流失約6個百分點的支持。

丹麥國會（Folketing）共有179個席次，本次大選吸引 11個政黨參與角逐，各黨均獨立參選，並非以聯盟或結盟形式運作。

民調機構與分析家習慣將其分為兩大陣營：代表左翼的「紅色集團」與代表右翼的「藍色集團」，但外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）創立的「溫和黨」（Moderates）不屬於任何一方，並可能在組閣談判中扮演關鍵的「造王者」角色。

哥本哈根大學政治學者柯西亞拉-皮德生（KarinaKosiara-Pedersen）告訴法新社：「許多民調呈現勢均力敵局面，而溫和黨…是關鍵政黨，因此他們將決定結果。」

她表示：「在一些民調中，紅色集團——也就是總理所屬陣營——取得多數，因此總理很可能仍由社會民主黨（Social Democrats）出任…但結果仍未定。」

丹麥兩個自治領地所擁有的4個海外席次——格陵蘭2席、法羅群島（Faroe Islands）2席——也可能左右最終結果。

●財富稅

為期3週的選戰主要圍繞丹麥飲用水品質（因農業造成硝酸鹽含量偏高）、退休年齡，以及擬議中的財富稅。

佛瑞德里克森所屬政黨希望對超過2500萬丹麥克朗（約386萬美元）的個人資產課稅，以資助福利國家，特別是教育改革。

這項提案引發右翼政黨不滿。

但丹麥工會聯盟（Danish Trade UnionConfederation）首席經濟學家阿修尼亞（DamounAshournia）表示：「這是正確的方向，能以具有社會責任感的方式來籌措支出資金。」

他說：「我們需要對我們的福利國家投入更多資源，才能為民眾提供相同水準的服務。」

就在佛瑞德里克森2月底宣布大選前，由社會民主黨、溫和黨與自由黨（Venstre）組成的現任3黨聯合政府成功通過了「食物支票」提案，旨在幫助因生活成本上升而陷入困境的民眾。

●格陵蘭

對於全國430萬選民而言，美國總統川普揚言接管格陵蘭所引發的安全憂慮，仍是一個雖未擺上檯面、卻始終盤踞心頭的課題。

柯西亞拉-皮德生表示：「我們看到某種『聚旗效應』。」

她說：「選戰中並未直接討論格陵蘭、其獨立、美國等議題，但我認為它們間接影響了我們如何看待領導人。」

她指出，這種情況有利佛瑞德里克森以及也曾兩度出任總理的拉斯穆森，因為兩人都站在對抗川普的第一線。

根據民調機構「民聲計」（Voxmeter）調查，約23%丹麥人將國防與安全政策視為首要議題。至於難民政策（包括限制人數與鼓勵遣返的提議），則僅對8.8%的選民具有決定性影響。

丹麥 格陵蘭 總理

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