歐洲多國、歐盟及加國譴責：以色列屯墾區恐怖主義

13個歐洲國家、歐盟和加拿大駐耶路撒冷外交使團21日發表聯合聲明，強烈譴責以色列對約旦河西岸巴勒斯坦人施加的暴力行為，並強調這是「以色列屯墾區恐怖主義」。死傷巴人人數已分別超過千人和萬人。

13個歐洲國家包括比利時、丹麥、愛爾蘭、芬蘭、法國、立陶宛、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、英國、瑞典和瑞士；另外歐盟與加拿大也加入聲明行列。這些國家與歐盟的外交機構除設在以色列外，也負責巴勒斯坦事務。

聯合聲明說：「以色列屯民必須停止以占領土地為目的，並製造威脅，迫使巴勒斯坦人離開家園的暴力行為。」聲明還提到，外交使團對過去幾週內巴勒斯坦人不斷被殺的事件，尤其感到震驚。

獨立媒體「中東監督者」（Middle East Monitor）21日報導，根據聯合國統計，以色列對約旦河西岸巴勒斯坦人的攻擊事件，現在已達到20年來最高程度。聯合國並警告，西岸地區現有3.6萬巴勒斯坦人流離失所，已產生「種族清洗」風險。

報導指出，自2023年以色列和哈瑪斯爆發加薩戰爭後，以色列屯民在約旦河西岸和東耶路撒冷，針對巴勒斯坦人的攻擊事件即大幅增加。國際社會普遍認為，東耶路撒冷是被以色列非法占領的土地。

2024年7月，國際法院宣告，以色列對巴勒斯坦土地的占領屬「非法」，並呼籲以色列撤離所有在約旦河西岸和東耶路撒冷的屯墾區。

報導還補充說，除殺戮和逮捕巴勒斯坦人外，以色列軍隊和屯民也非法拆除巴人房屋、損毀巴人財產、驅逐巴人和擴張屯墾區。西岸居民現在還面臨以色列對他們日益增多的限制，包括增設檢查站以及通行路障。

此外，土耳其官媒安納杜魯新聞社（Anadolu）20日也報導，以色列屯民特別針對約旦河西岸巴勒斯坦社區「泰貝」（Taybeh）城不斷入侵。泰貝城是目前約旦河西岸最後一個完全基督教化的巴勒斯坦社區，約16平方公里。

泰貝城拉丁禮教區神父法瓦德勒（BasharFawadleh）19日告訴梵蒂岡電台（Vatican Radio），以色列屯民對泰貝城的襲擊和控制範圍，已擴大到該城東部以外的地區，土地越來越容易被以色列屯民入侵占有。

法瓦德勒警告說，以色列屯民加大入侵動作的目的是控制，從耶路撒冷東部延伸至約旦河谷的一條走廊。

法瓦德勒表示，目前當地的情勢極其艱難，並表示：「我們是巴勒斯坦平民，渴望和平和正義」，也敦促國際社會進行干預。

「以色列時報」（Times of Israel）則於20日報導，一群以色列屯民在通訊軟體「WhatsApp」的「來自我們的消息」（News from Us）群組中發表，他們在18日結束的猶太曆「亞達月」（Adar）期間，針對巴勒斯坦人發動襲擊的成果。

「來自我們的消息」群組聲稱，他們在「亞達月」一個月內，已5次襲擊東耶路撒冷東北部的米赫馬斯（Mikhmas），3次襲擊約旦河西岸南部的馬薩費爾亞塔（Masafer Yatta），還縱火焚燒2座清真寺，以及26個巴勒斯坦村莊。這些襲擊事件總共造成37名巴勒斯坦人受傷，還有16棟房屋和19輛汽車被燒毀。

以色列時報還特別強調，此類攻擊幾乎每天都發生，而且幾乎完全不受懲罰。

根據「中東監督者」，自2023年10月8日加薩戰爭爆發以來至今，以色列軍隊和約旦河西岸非法屯民針對巴勒斯坦社區的襲擊，至今已造成1133名巴勒斯坦人死亡，約1萬1700人受傷，還有約2萬2000巴人被捕。