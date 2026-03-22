改善與陸關係 立陶宛逾半民眾支持台代表處更名「台北」

立陶宛國家廣播電視台（LRT）21日報導，一項最新民意調查顯示，多數立陶宛民眾支持將位於首都維爾紐斯的「台灣代表處」更名為「台北代表處」，以改善與中國大陸的關係。

該項民調由LRT委託、市調機構Baltijos Tyrimai執行。結果顯示，58%的立陶宛成年民眾贊成更名。其中22%表示強烈支持，36%表示傾向支持；約四分之一受訪者反對，當中8%強烈反對，另有近五分之一未表態。

調查於2月19日至3月2日進行，共訪問1,014人，誤差範圍為正負3.1個百分點。調查顯示，反對更名的聲音較多出現在大城市居民、高收入族群及具大學學歷者之中。

在政黨支持者方面，立陶宛農民與綠人聯盟選民支持度最高，有73%贊成，其次為立陶宛社會民主黨支持者的71%；反對派祖國聯盟—立陶宛基督教民主黨選民則意見分歧，支持與反對各占45%。

報導指出，相關更名爭議正值維爾紐斯與北京關係持續緊張之際。立陶宛於2021年允許代表處以「台灣」名義設立，導致立陶宛與中國雙邊外交關係與貿易往來明顯受挫。自去年5月中旬以來，立陶宛境內已無經認證的大陸外交官。

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）2月表示，當初未與歐盟及美國充分協調即以現名設立代表處，屬於操之過急，目前正就恢復與大陸關係進行磋商，並稱看不出更名有何不妥。魯吉尼涅內閣的施政計畫亦將恢復與大陸外交關係列為目標之一，盼達到與其他歐盟成員國相當水準。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）則表示，立陶宛在尋求恢復與大陸正常外交關係的同時，也希望擴大與台灣的經濟合作，並指出與台北深化關係的潛力尚未充分發揮。