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美國封鎖引發燃料短缺 古巴1週內兩度全國大停電

中央社／ 哈瓦那21日綜合外電報導

古巴今天發生全國大停電，是不到一週內第2次全國性斷電，凸顯美國石油封鎖措施已讓當地電力難以負荷。

法新社報導，夜幕還未低垂，傍晚6時30分前不久，哈瓦那（Havana）多棟建築已開始陸續停電，距上次全國陷入漆黑僅僅5天。

能源部在社群平台X發文指出，國家電力系統發生「全面斷線」，已啟動搶修，著手恢復供電。

這次大停電發生之際，國際援助車隊本週正陸續開始抵達哈瓦那，為當地帶來急需的醫療物資、糧食、水及太陽能板。

古巴老舊的發電設備殘破不堪，在欠缺發電所需燃料下，部分地區每天停電20小時已成常態。

美國1月3日抓捕古巴主要盟友、時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以來，古巴經濟就在美國總統川普（Donald Trump）形同石油封鎖的措施之下進一步惡化。

古巴自1月9日以來就滴油未進，不僅重創能源產業，也迫使各大航空公司減班，重創當地至關重要的觀光產業。

這個擁有960萬人口的國家深陷危機，川普也毫不避諱表示希望哈瓦那政權更迭。

在大停電與物資極度短缺雙重夾擊下，古巴民怨持續沸騰。上週末，部分地區已出現抗爭，甚至有示威者破壞共產黨省級辦公室以宣洩不滿。

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