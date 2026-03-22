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推動俄烏戰爭和平協議 美烏佛州會談

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

俄烏戰爭已持續4年，美國居中斡旋期能達成和平協議，今天和烏克蘭代表在佛羅里達州再次舉行會談，俄方代表則未出席。美烏協商預計明天還會繼續。

烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）在社群平台X上表示：「我們繼續討論一些關鍵議題，以及談判下一步行動。」

烏梅洛夫說：「雙方特別注意如何協調各自立場，以取得切實成果。」

白宮形容這次會談「具建設性」，並且專注於「縮小歧見、解決剩餘議題，以邁向全面的和平協議」。

俄羅斯與烏克蘭談判代表今年曾兩度在美國斡旋下，於阿拉伯聯合大公國舉行會談，上月在日內瓦（Geneva）也舉行過一輪談判。莫斯科與基輔曾就戰俘交換達成一致，但整體尚未有重大突破。

烏梅洛夫與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskiy）都表示，烏美明天將有進一步會談。

美方由特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普的女婿庫許納（Jared Kushner）領軍協商。

領土問題依然是爭議焦點。俄羅斯要求烏克蘭讓渡烏東全部頓巴斯（Donbas）地區，包括俄軍尚未占領的區域。烏克蘭拒絕了俄羅斯這項要求。

俄烏戰爭 莫斯科 白宮 烏克蘭 俄羅斯

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