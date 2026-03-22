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川普拿「偷襲珍珠港」酸高市 Cheap：川普只對一類人客氣

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
美國總統川普（右）19日在白宮會見日本首相高市早苗（左）時拿珍珠港突襲事件為例，解釋美國攻擊伊朗前為何沒有知會盟友。高市表情略顯尷尬。法新社
美國總統川普（右）19日在白宮會見日本首相高市早苗（左）時拿珍珠港突襲事件為例，解釋美國攻擊伊朗前為何沒有知會盟友。高市表情略顯尷尬。法新社

美國總統川普19日與日相高市早苗在白宮會面時拿珍珠港突襲事件酸高市，百萬網紅Cheap在臉書表示，川普只一類人客氣，就是對有核彈的國家都客客氣氣的，對強人有種莫名的崇拜。

美國總統川普19日與日相高市早苗在白宮會面時，對當前美國和以色列聯手攻擊伊朗的戰爭，現場有日媒向川普提問，美日是非常好的盟友，為何美國沒提前告知歐洲和日本等盟友？日方感到很困惑。

此時現場氣氛一度緊繃。川普答道，「我們沒通知任何人，我們要奇襲」。緊接著話鋒一轉說，「有誰比日本更了解奇襲？你們當年偷襲珍珠港怎麼沒通知我？」川普並笑了幾聲。

Cheap指出，川普對有核彈的國家都客客氣氣的，對習近平、普丁和金正恩，都給予高度讚美，說習近平是「偉大國家的偉大領導人」，說金正恩是「朋友」，對普丁（自動語氣放柔），對強人有種莫名的崇拜。

如果是沒核彈的國家，Cheap指出，川普對日本、德國、烏克蘭、台灣等盟友，就直接臭。嗆司機你沒有牌了、台灣是晶片小偷。對德國總理梅爾茨說：「諾曼第登陸那天，對你們來說可不太愉快。」梅爾茨當時尷尬地回應：「呃..不會啊..德國從那天起解放了..。」

Cheap指出，簡單說，川普的態度是，有核彈 = 兄弟我們聊聊；沒核彈 = 你先扛一下我的段子。

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