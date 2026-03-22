美國會報告：中國透過資金、人事等手段操控聯合國

美國聯邦眾議院美中競爭特別委員會發布一項調查報告，揭露中國透過資金捐助、聯合國關鍵職位及在聯合國維和部隊體系中戰略性部署其軍隊，來擴張威權影響力。美駐聯合國代表也說，看到中方積極利用資金投入換取對一些職位的要求。

眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」日前發布共34頁的「中國重塑聯合國策略內幕」（Inside China's Strategy to Reshape the United Nations）調查報告，揭露中國如何操控其在聯合國的地位，以損害美國利益並推進自身的國際野心。

委員會發布新聞稿指出，調查發現中國透過資金捐助、聯合國關鍵職位，以及在聯合國維和部隊體系中戰略性部署其軍隊，來擴張威權影響力。

委員會主席、共和黨籍聯邦眾議員穆勒納爾（JohnMoolenaar）表示，調查顯示「中國正為了自身戰略目標而操控聯合國…在關鍵職位安插自己人、資助以對抗美國為目的之倡議，還部署聯合國軍隊以保護其商業利益」。

報告指出，中國在聯合國常規預算中的占比已從2006年的2.053%大幅增至2026年的20.004%，僅次於美國的22%。中國官員將此塑造成北京作為「世界和平建造者」與「國際秩序維護者」地位的證明，這種論調不僅讓北京得以自我宣傳為支持國際秩序的主要多邊合作夥伴，還能微妙引導多邊體系朝向有利自身的方向發展。

調查還發現，中國透過為其人員謀取關鍵職位，藉以掌控重要機構來推進國家目標。中國政府將其國民安插在與中國優先事項密切相關的聯合國關鍵或高階職位中，例如負責監督聯合國經濟發展倡議或非洲區域計畫的職位，這些都直接影響「一帶一路」倡議的核心要素。

不僅如此，報告指出，中國戰略性地在聯合國維和體系中，將其部隊部署至具備經濟與戰略利益的地區。中共還利用「政府主導型非政府組織」（GONGOs）作為向聯合國體系注入中國政治影響力的手段。

這份調查報告提出多項政策建議，包括美政府應持續敦促聯合國回歸其憲章的核心原則，預防及解決爭端，並制衡官僚機構臃腫的問題；持續追究聯合國體系的責任；領導一項協調行動，重新評估中國在聯合國機構中的「開發中國家」地位；美國國會應要求國務卿和美國駐聯合國常任代表提交年度報告，說明中國在聯合國安插其國民擔任領導職務的行為與企圖。

此外，美國駐聯合國代表瓦爾茲（Mike Waltz）昨天也在一場聽證會上表示，「我們看到中方非常積極利用其資金投入，換取對（聯合國機構）一些職位的要求」。

他說，目前美國參與較深的是會影響美國產業的國際組織，包括國際海事組織（IMO）、聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization）、世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization）等，「在這些機構中，我們正以具戰略性且積極的方式，將優秀的美國人才推入關鍵領導層級」。

他坦言，美國在基層、甚至是實習生層級仍有努力空間。