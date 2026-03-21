車市劇變 歐盟進口陸車 首次超過出口

德國之聲中文網報導，全球汽車市場的格局正在劇變，二○二五年歐盟從中國進口汽車及零組件的貿易額，首次超過了歐盟同類產品對中出口額。其中，德國車優勢漸失，有分析指德中汽車貿易可能在今年首度打平。

報導引述安永諮詢的分析報告指出，二○二五年，歐盟向中國出口汽車及零組件價值總額為一百六十億歐元（約新台幣五千九百億元），比前一年暴跌百分之三十四，和二○二二年相比降幅更是超過一半。與此同時，歐盟從中國進口汽車及零組件的貿易額達到了二百二十億歐元，比二○二四年增長了百分之八。

長期以來，汽車及其零組件一直是歐洲對中國出口的主要產品。不過，隨著中國競爭者的崛起，這一局面已發生劇變，歐洲廠商正在承受重壓。

報導提到，儘管德國對中國汽車出口額（一百三十六億歐元）依舊大於進口額（七十四億歐元），但是差距正在快速縮小。安永分析還指出，按照目前趨勢，二○二六年德中汽車貿易就會出現進出口持平的局面。

安永諮詢汽車產業專家加爾指出，中國汽車廠商在德國市場尚且面臨不小的挑戰，福斯、賓士和寶馬迄今為止已成功捍衛了其本土市場份額。然而，在其他歐洲國家市場，中國製造商已經取得了顯著進展。預計到二○二六年，競爭將進一步加劇，德國作為汽車生產中心的地位將面臨更大壓力。

安永的分析報告將歐洲車企在中國生產、運回歐洲市場銷售的產品也計入中國向德國的汽車產品出口額。在汽車零組件的統計中，電動汽車的核心組件動力電池也計入其中，該領域的全球市場過半份額由中國廠商掌控。

加爾在報告中指出，汽車產業的結構性變革正在加速，而造成這種局面的因素則有很多。除了來自中國日益激烈的競爭和出口市場疲軟之外，歐洲疲軟的經濟、地緣政治危機以及高昂的新車價格也對需求造成了嚴重衝擊。

二○二五年，中國汽車產銷累計完成三四五三萬輛和三四四○萬輛，產銷量再創歷史新高，連續十七年居全球第一。全年汽車出口首度超過七百萬輛，達到七○九點八萬輛，年增百分之二十一點一，也居全球第一。