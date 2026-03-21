聽新聞
0:00 / 0:00

車市劇變 歐盟進口陸車 首次超過出口

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
陸製汽車出口歐洲攻城略地，德國車優勢漸失。圖為今年一月下旬山東煙台港碼頭準備裝船出口的汽車。新華社
陸製汽車出口歐洲攻城略地，德國車優勢漸失。圖為今年一月下旬山東煙台港碼頭準備裝船出口的汽車。新華社

德國之聲中文網報導，全球汽車市場的格局正在劇變，二○二五年歐盟中國進口汽車及零組件的貿易額，首次超過了歐盟同類產品對中出口額。其中，德國車優勢漸失，有分析指德中汽車貿易可能在今年首度打平。

報導引述安永諮詢的分析報告指出，二○二五年，歐盟向中國出口汽車及零組件價值總額為一百六十億歐元（約新台幣五千九百億元），比前一年暴跌百分之三十四，和二○二二年相比降幅更是超過一半。與此同時，歐盟從中國進口汽車及零組件的貿易額達到了二百二十億歐元，比二○二四年增長了百分之八。

長期以來，汽車及其零組件一直是歐洲對中國出口的主要產品。不過，隨著中國競爭者的崛起，這一局面已發生劇變，歐洲廠商正在承受重壓。

報導提到，儘管德國對中國汽車出口額（一百三十六億歐元）依舊大於進口額（七十四億歐元），但是差距正在快速縮小。安永分析還指出，按照目前趨勢，二○二六年德中汽車貿易就會出現進出口持平的局面。

安永諮詢汽車產業專家加爾指出，中國汽車廠商在德國市場尚且面臨不小的挑戰，福斯、賓士和寶馬迄今為止已成功捍衛了其本土市場份額。然而，在其他歐洲國家市場，中國製造商已經取得了顯著進展。預計到二○二六年，競爭將進一步加劇，德國作為汽車生產中心的地位將面臨更大壓力。

安永的分析報告將歐洲車企在中國生產、運回歐洲市場銷售的產品也計入中國向德國的汽車產品出口額。在汽車零組件的統計中，電動汽車的核心組件動力電池也計入其中，該領域的全球市場過半份額由中國廠商掌控。

加爾在報告中指出，汽車產業的結構性變革正在加速，而造成這種局面的因素則有很多。除了來自中國日益激烈的競爭和出口市場疲軟之外，歐洲疲軟的經濟、地緣政治危機以及高昂的新車價格也對需求造成了嚴重衝擊。

二○二五年，中國汽車產銷累計完成三四五三萬輛和三四四○萬輛，產銷量再創歷史新高，連續十七年居全球第一。全年汽車出口首度超過七百萬輛，達到七○九點八萬輛，年增百分之二十一點一，也居全球第一。

電動汽車 汽車產業 汽車零組件 歐盟 中國

延伸閱讀

日產中國迎首位陸籍總座

相關新聞

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

曾力挺川普如今變黑粉 知名右翼媒體人：美國須接受無法協防台灣

曾力挺美國總統川普，但如今已轉為「黑粉」的美國知名右翼媒體人卡爾森（Tucker Carlson）表示，美國必須接受無法防衛台灣的事實。

14死60傷 南韓大火 燒逾10小時才撲滅

南韓中部的大田廣域市（相當於直轄市）大德區一座汽車零件工廠廿日中午約十二時十分（台灣時間廿日上午約十一時十分）發生大火，火勢約十個半小時後才完全撲滅。當局廿一日說，火災釀成十四人喪生、六十人受傷。

車市劇變 歐盟進口陸車 首次超過出口

德國之聲中文網報導，全球汽車市場的格局正在劇變，二○二五年歐盟從中國進口汽車及零組件的貿易額，首次超過了歐盟同類產品對中出口額。其中，德國車優勢漸失，有分析指德中汽車貿易可能在今年首度打平。

南海角力 陸控菲飛機闖美濟礁

中菲在南海再起爭端，解放軍南部戰區昨天指控菲律賓一架飛機廿日未經中方允許，非法闖入南沙群島美濟礁附近空域，中方組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、警告驅離。菲律賓海岸警衛隊則批評中方對菲飛機發射照明彈，舉措危險。當時該飛機上載有菲方海岸警衛隊發言人等官員與媒體。

傳達波斯新年祝賀 普亭：俄羅斯仍是伊朗可靠夥伴

克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭向伊朗領袖傳達波斯新年「諾露茲節」祝賀，強調莫斯科仍然是伊朗忠誠的朋友和可靠的夥伴

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。