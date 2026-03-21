14死60傷 南韓大火 燒逾10小時才撲滅

南韓中部的大田廣域市（相當於直轄市）大德區一座汽車零件工廠廿日中午約十二時十分（台灣時間廿日上午約十一時十分）發生大火，火勢約十個半小時後才完全撲滅。當局廿一日說，火災釀成十四人喪生、六十人受傷。

傷者中有兩位消防員。罹難者中有一人在一樓、四人在二樓，還有九人在三樓。十四名罹難者原本被列為失聯，但最後不幸全部罹難。三樓的空間用於健身房更衣室，鑒於部分遺體遭嚴重燒毀，因此必須以去氧核醣核酸（ＤＮＡ）檢測才能辨識身分。

南韓國務總理金民錫及總統李在明廿一日先後前往視察。李在明則指示當局動用一切資源因應，並盡力搜救。南韓政府因此發布國家消防動員令，共動員逾五百位消防員、員警及緊急應變人員，執行滅火與搜救；包含消防車輛、相關裝備、飛機、無人消防車和兩具消防機器人，共出動約一二○個單位。

南韓行政安全部表示，這座工廠為一家生產引擎汽門的公司擁有，而該公司是南韓現代汽車及起亞汽車等知名車廠的供應商。廿日起火時廠內約有一七○名員工，有網路影片及照片顯示，火場竄出濃煙，部分員工忍受不住直接從工廠的建築物中一躍而下。當局正調查起火原因。

根據該公司官媒上的聲明，其執行長為這起大火致歉，將全力配合相關單位調查，並檢討和檢查安全系統，盡快採取各項必要措施，以防類似憾事重演。

南韓京畿道華城市前年一家鋰電池工廠火災，釀成廿三人喪生，其中廿人為外籍人士。