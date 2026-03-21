快訊

歐漢聲在旁也來不及救！胡瓜舞台彩排出意外 直奔醫院治療近況曝光

柯文哲批劉世芳歧視李貞秀太囂張 自曝曾任用其姊任動物園長

聽新聞
0:00 / 0:00

澤倫斯基：烏克蘭已派200多名專家至中東5國協助攔截無人機

中央社／ 基輔20日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他們已派遣200多名專家前往阿拉伯聯合大公國等5個中東國家協助當地攔截伊朗無人機，並就防空措施提供建議，基輔還預期將達成多項重要協議。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過傳訊軟體WhatsApp對媒體記者發布語音訊息表示，烏克蘭的專家團隊已被派往阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、科威特和約旦。這些國家在近期中東戰爭成為伊朗攻擊目標。

澤倫斯基指出，當地的防空系統用來對付彈道飛彈，烏克蘭專家則主要針對伊朗的見證者（Shahed）無人機襲擊潮。

烏克蘭自從2022年遭到俄羅斯全面侵略以來，持續受到類似的大量廉價自殺式無人機攻擊，因此已發展出先進的無人機攔截能力。

澤倫斯基表示：「我相信沒有人的經驗能和我們相比。」他說目前在中東有228名烏克蘭專家。

澤倫斯基還說：「我們正在中東進行合作，包括與技術層面的領袖及各國國防部。總體來說，我們正在準備具重要性的安排和協議。」

澤倫斯基並表示，基輔在中東地區提供協助，希望換取資金和技術，而美國也是前來求助的國家之一，烏克蘭專家便曾派往約旦的1座美軍基地。

烏克蘭的國家安全與國防委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）本週已親自前往上述5個中東國家，他今天稍早表示，烏方已與各國大致規劃出要達成「長期安全合作」的進一步步驟。

俄羅斯 中東 伊朗 烏克蘭 澤倫斯基

延伸閱讀

烏克蘭發動無人機攻勢 俄國軍方：攔截逾280架

中東戰爭第21天》川普考慮逐步結束對伊行動 最新發展一次看

俄國開交換條件！俄不幫伊朗換美不幫烏克蘭 白宮特使當場回應曝光

波斯灣國家遭無人機與飛彈攻擊 科威特煉油廠失火

相關新聞

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

曾力挺川普如今變黑粉 知名右翼媒體人：美國須接受無法協防台灣

曾力挺美國總統川普，但如今已轉為「黑粉」的美國知名右翼媒體人卡爾森（Tucker Carlson）表示，美國必須接受無法防衛台灣的事實。

傳達波斯新年祝賀 普亭：俄羅斯仍是伊朗可靠夥伴

克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭向伊朗領袖傳達波斯新年「諾露茲節」祝賀，強調莫斯科仍然是伊朗忠誠的朋友和可靠的夥伴

川普發文轟北約沒美國就是紙老虎：他們怨油價貴卻不助打通荷莫茲海峽

美國總統川普在自家社群媒體平台「真實社群」（truth social）發文表示，北約（NATO）沒有美國，就是個紙老虎，稱他們不願參加阻止伊朗發展核武的戰鬥。

川高會 喊維護台海和平 美日領袖聚焦區域安全、全球繁榮

日本首相高市早苗19日在白宮和美國總統川普舉行峰會。這場「川高會」談到伊朗情勢等廣泛議題，白宮在發布的「事實清單」中表示，兩人矢言維護台海和平及穩定，並視為區域安全與全球繁榮不可或缺的一環，反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫方式。相關文句並未點名中國大陸。

物價升、日圓跌…眾院激情勝選後 高市回歸治國現實

日相高市早苗這次訪美四天，「如願」搶在美國總統川普和中國大陸國家主席習近平的「川習會」前舉行「川高會」，但日媒最近卻頻呼「失算」。她去年十月上台後屢屢在外交上得分，這是她在二月眾議院大選大獲全勝的主因之一。但慶祝行情不過一個多月，就已陷入內憂外患的治國現實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。