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曾力挺川普如今變黑粉 知名右翼媒體人：美國須接受無法協防台灣

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國知名媒體人卡爾森（右）曾力挺總統川普（左），但如今已轉為「黑粉」。美聯社
美國知名媒體人卡爾森（右）曾力挺總統川普（左），但如今已轉為「黑粉」。美聯社

曾力挺美國總統川普，但如今已轉為「黑粉」的美國知名右翼媒體人卡爾森（Tucker Carlson）表示，美國必須接受無法防衛台灣的事實。

卡爾森是川普角逐2024年美國總統大選時數一數二熱情的支持者，曾在川普在共和黨全國代表大會上獲得提名時歡呼，甚至協助川普選擇競選搭檔。然而，隨著艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案公諸於世和美國對伊朗發動戰爭，卡爾森已成為美國右派人士中，批評川普數一數二猛烈的一個。

卡爾森表示，川普對伊朗發動戰爭與「美國優先」背道而馳，認為美國發動戰爭是受以色列和影響力巨大的以國支持者影響。卡爾森說：「你不能讓一個只有900萬人口的國家，為一個有3.5億人口的國家做出重要決定…這違背美國利益，這場戰爭也是。」

卡爾森也認為美國決策官員需要理解一件事，即中國大陸如今與美國「共享」全世界。卡爾森說：「必須達成權力共享協議，我能想到的最顯而易見的模式是以地理位置為基礎，和其他所有美好事物一樣…這代表美國必須接受不會也無法防衛台灣的事實，因為這已超出權限。」

這也意味歐洲需要成為美國盟友，卡爾森認為歐洲必須站在西方世界舞台正中央。被問到「美國優先」是否意味強化與歐洲關係時，卡爾森說：「當然…這不只出於對歐洲充滿感情的愛，也是為了制衡中國大陸野心。」

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