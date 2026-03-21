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烏克蘭發動無人機攻勢 俄國軍方：攔截逾280架
俄羅斯官媒引述國防部的說法指出，烏克蘭於夜間向俄國出動超過280架無人機；這是俄烏戰爭爆發以來，基輔當局發動最大規模無人機攻勢之一。
法新社報導，俄羅斯羅斯托夫州（Rostov）州長史柳薩（Yuri Slyusar）於通訊軟體Telegram發文聲稱，大約90架無人機在當地被擊落。
俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）也發文表示，有27架飛往當地的無人機遭到攔截。
俄羅斯薩拉托夫州（Saratov）州長布薩爾金（Roman Busargin）同樣於Telegram宣稱，無人機襲擊造成當地數棟房屋受損，還有2人受傷。
塔斯社（TASS）引述俄羅斯國防部的說法報導，防空系統攔截並摧毀283架在俄國各地區上空的烏克蘭無人機。
俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續超過4年，基輔當局也經常向俄國境內發起攻勢，主要是出動無人機襲擊軍事和能源基礎設施。
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