美主導國防產業夥伴關係 同意在日生產飛彈引擎及區域無人機合作

美國戰爭部今天表示，美國主導的國防製造夥伴關係同意在日本啟動新的飛彈引擎生產計畫，並推動在亞洲各地的無人機合作，以及評估在菲律賓建立1條彈藥生產線的可行性。

路透社報導，美國為了降低供應鏈風險，並協助盟友在距離可能需要軍事裝備的地方更近地點生產與維護裝備，因此在2024年5月結合一群國家組成「印太產業韌性夥伴關係」（Partnership for Indo-PacificIndustrial Resilience，PIPIR），共同在區域建立武器與國防產能。

美國戰爭部是在PIPIR於18日舉行線上會議後，於今天發布聯合聲明。當天會議還歡迎2個新成員國泰國和英國加入，使得總數擴增至16國，橫跨印太地區及歐洲。

聯合聲明中說，PIPIR同意啟動1項固態火箭發動機（solid rocket motor，srm）新生產計畫，由日本領銜。許多導引武器都使用這種推進系統，因此這項行動被視為強化關鍵武器零件在美國以外地區的產能。

PIPIR成員國還針對小型軍用無人機同意採取一系列措施，來發展區域共同標準及供應鏈分享，包括在電池與小型馬達上的合作。此外並同意探索一同打造針對多項軍事用途的無人機。

PIPIR另將評估在菲律賓設立1座新工廠來裝填、組合及封裝30公釐機砲彈。這種彈藥廣泛應用於軍用飛機及地面車輛。