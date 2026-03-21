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傳達波斯新年祝賀 普亭：俄羅斯仍是伊朗可靠夥伴

中央社／ 莫斯科21日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。歐新社
俄羅斯總統普亭。歐新社

克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭伊朗領袖傳達波斯新年「諾露茲節」祝賀，強調莫斯科仍然是伊朗忠誠的朋友和可靠的夥伴。

路透社報導，不過，莫斯科對德黑蘭的支持程度存在著爭議。部分伊朗消息人士表示，在這場自從1979年美國支持的國王遭到推翻以來的最大危機中，德黑蘭其實幾乎沒有從莫斯科獲得什麼實質性協助。

克宮指出，普亭（Vladimir Putin）向伊朗最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei）和伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）致以波斯新年諾露茲節（Nowruz）的祝賀。

克宮表示：「普亭祝福伊朗人民能有尊嚴地度過這場嚴峻考驗，強調值此艱難時刻，莫斯科仍然是德黑蘭忠誠的朋友和可靠的夥伴。」

俄羅斯表示，美國和以色列對伊朗的打擊將整個中東地區推入深淵，引發重大全球能源危機。普亭針對伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遭到「冷血」謀殺予以譴責。

美國推翻委內瑞拉領導人馬杜洛（NicolasMaduro），使俄羅斯失去一個盟友，不過莫斯科因美國和以色列對其戰略夥伴伊朗發動攻擊而導致油價上漲，反而從中受益。

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