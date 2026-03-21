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美日承諾維護台海和平 分析：高市達成訪美目標之一

中央社／ 華盛頓20日專電
日本首相高市早苗訪美會晤美國總統川普。路透 路透通訊社
日本首相高市早苗訪美會晤美國總統川普。路透 路透通訊社

日本首相高市早苗訪美會晤美國總統川普後，白宮指出，兩位領袖「承諾維護台海和平穩定」。美學者分析，高市訪問的首要目標之一就是在川習會前，尋求美日在區域安全議題的立場一致；當前局勢不穩定，「僅是重申現狀，就意義重大」。

這是高市去年10月上任以來首次訪問美國，19日是她此行重頭戲，在白宮會晤川普（Donald Trump）後，接受晚宴款待。兩人在雙邊會前接受媒體提問，開場就互誇彼此，川普大讚高市「非常受歡迎且具影響力」，高市則說，相信只有川普才能實現全球和平。儘管川普提及珍珠港事件，讓一旁的高市滿臉尷尬，但還不至於破壞整體和諧的互動氣氛。

這場會談正值中東戰爭持續之際，高市透過翻譯針對伊朗局勢表示，「絕不能允許伊朗開發核武」，日本譴責伊朗攻擊鄰近地區及實質封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的行為。

美聯社指出，川普先前曾抱怨一些國家未能迅速響應美國號召、協助保護荷莫茲海峽，高市這番言論顯示她力求重申美日同盟。

同時，高市不忘強調，印太地區的安全環境也正變得日益嚴峻。

中國對台軍事威脅不斷之際，高市去年11月在日本國會接受質詢指出，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。北京對此強烈抨擊並採取多項反制措施，近期中日關係因此惡化。

在日中緊張局勢、川普預計不久後將前往北京會晤中國國家主席習近平的背景下，外界關注川普與高市會談是否觸及台灣議題。

根據白宮會後發布的事實清單，兩位領袖「承諾維護台灣海峽的和平與穩定，視其為區域安全與全球繁榮不可或缺的一環」，並且「反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫的方式」，但未明指中國。

高市在雙邊會後向日本媒體表示，雙方針對涉及中國和北韓的多項議題進行討論，並確認日、美將持續緊密合作。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問、日本事務專家戈維拉（Kristi Govella）今天以電子郵信回覆中央社記者提問表示，這項事實清單納入有關台灣的論述值得注意。高市這次訪問的首要目標之一就是在川習任何可能的對話前，尋求美、日在區域安全議題的立場一致。

戈維拉分析，東京很可能對這份聲明感到滿意，因為其中提及台灣與北韓的部分都重申了美日共同立場。「在局勢不穩定的時期，僅僅是重申現狀，就意義重大」。

去年2月，時任日本首相石破茂訪問華府和川普舉行峰會後，雙方發布聯合聲明指出，美日兩國領袖強調「維持台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」，並期盼兩岸問題和平解決，反對試圖以武力或脅迫方式片面改變現狀的作法。

除了安全議題之外，能源議題也是高市訪美的重點之一。高市指出，在穩定能源供應方面，「我們充分考量日本及廣大亞洲地區的原油採購需求，並確認日、美將共同合作，擴大美國能源生產」。

她也向川普表達，希望在日本境內推動一項聯合計畫，儲備從美國採購的原油。採購來源多樣化將有助日本和亞洲地區的能源供應穩定。

不僅如此，美日也宣布在雙方「戰略貿易與投資協議」下的第二波日本投資，包括一項高達400億美元的投資項目，計畫在美國田納西州、阿拉巴馬州興建小型模組化反應爐（SMR），以及在賓州、德州共投資330億美元建設天然氣發電設施。

高市早苗 美國 集體自衛權 白宮

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