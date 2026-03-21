美日峰會 川高承諾護台海穩定

日本首相高市早苗十九日在白宮和美國總統川普舉行峰會。這場「川高會」談到伊朗情勢等廣泛議題，白宮在發布的「事實清單」中表示，兩人承諾維護台海和平及穩定，並視為區域安全與全球繁榮不可或缺的一環，反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫方式。但相關文句中，並未點名中國大陸。

總統府發言人郭雅慧表示，歡迎美日領袖會晤，並就強化美日同盟、印太區域安全的重要共識表示肯定；我政府將持續秉持「和平靠實力」原則，強化自我防衛能力與全社會防衛韌性，並與理念相近國家深化合作。

峰會1.5小時 沒有聯合聲明

高市此次美國行自十八至廿一日，這是她自去年十月上台後，第一次以首相身分訪美。原定十九日與川普共進午餐、並接受晚宴款待，旨在複製川普去年訪日的作法，以展現兩人的關係。但後來因不想會談中斷，因此取消工作午餐。

這場峰會歷時約一個半小時，會後既無共同記者會，也沒發表聯合聲明。反觀高市前任的日相石破茂去年二月訪美時都有。

對日中關係，高市指稱，日本持續對雙方對話持開放態度，並冷靜應對。對美中關係，她誠心希望雙方能維繫區域安全，並確保全球供應鏈。

攻伊朗 川普提日襲珍珠港

川高會向媒體開放約半小時，對於美國攻擊伊朗前，未事先知會日本等盟友，川普聲稱，這是為了達到出其不意的效果。他並提及當年日軍偷襲夏威夷珍珠港事變，「誰還比日本更了解奇襲」，一旁的高市滿臉尷尬。

另有日本媒體提問川普，日本最擔憂是中國，中國對日本態度強硬，也強烈批評日方，且中國對日本實施出口管制，川普接下來訪問北京時，是否會向中方提及日中關係？川普說，他很快就會訪問北京，也知道中日關係有點緊張，這次可了解日方立場和處理狀況。

川普認為，北京行將會很棒，已延後約一個半月且重新安排；「我們期待出訪」，他將向中國國家主席習近平轉述日方說法。

就日本對荷莫茲海峽（下稱荷莫茲）航行安全的態度，川普說，日本一直提供大量支持，日方看來正準備採取進一步行動，與北約（ＮＡＴＯ）不同。

對是否派自衛隊船艦赴荷莫茲，高市在會後記者會中說，這部分事涉敏感，雖然荷莫茲的安全確實很重要，但在日本法律範圍內，有能做、不能做的部分，已向川普說明。

高市說，不允許伊朗研發核武，日本也譴責伊朗攻擊鄰國與封鎖荷莫茲。她還說，此行帶來有關穩定全球能源市場的具體提案，尤其是日美在經濟安全上的合作，包含能源及稀土等重要領域。

美日宣布新戰略投資項目

會後美日宣布新一波戰略投資項目，包括四百億美元興建小型模組化反應爐（ＳＭＲ）的核能項目，以及在美國賓州和德州投資三三○億美元興建天然氣發電設施，總額七三○億美元。根據去年達成的美日貿易協議，日方承諾對美投資五五○○億美元，上述七三○億美元是第二波投資計畫。