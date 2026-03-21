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物價節節升高、日圓跌跌不休...眾院激情勝選後 高市回歸治國現實

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
東京20日街頭有逾萬名反戰示威者，反對日本可能介入當前的中東戰事。路透
東京20日街頭有逾萬名反戰示威者，反對日本可能介入當前的中東戰事。路透

日相高市早苗這次訪美四天，「如願」搶在美國總統川普和中國大陸國家主席習近平的「川習會」前舉行「川高會」，但日媒最近卻頻呼「失算」。她去年十月上台後屢屢在外交上得分，這是她在二月眾議院大選大獲全勝的主因之一。但慶祝行情不過一個多月，就已陷入內憂外患的治國現實。

高市去年十一月在眾院答詢時的「台灣有事」發言引發陸日緊張升高，且北京對此愈反彈、施壓力道愈大，就愈多日本選民肯定她對陸採取的強硬立場。相關社媒影片在日本網路的大量流傳也是重要推手。

然而，高市推出的財經政策對平抑物價尚未見效，日圓「跌跌不休」。十九日川高會當天，美元兌日圓匯率至一五九日圓區間後半。日本財務大臣片山皋月坦言「感到緊張」。

除了身為閣員的片山，日銀（日本央行）總裁植田和男十九日也在利率決定會議後的記者會中指出，美國與以色列對伊朗的戰爭引發國際油價節節攀高，恐衝擊日本經濟；油價上漲除了推升能源價格，也將帶動通膨升溫，即燃料油的雙重打擊效應。

以日本人作為主食的白米價格為例，目前五公斤逾四千日圓（約台幣八一五元），日本自前年以來的「令和米騷動」至今未歇。日媒報導形容，如今白米在日本已是奢侈品。但高市十七日竟在社媒發文大讚「米粉」鯛魚燒，還說這種改用百分百米粉、而非傳統麵粉做的鯛魚燒，「在口感及香味上都是一級棒」。因此被部分日本網友批評為和庶民的實際生活差距很大。

另，在精準政治豪賭下率自民黨單獨在眾院擁有三分之二席次的高市，大選後咸被媒體、分析家及政界人士預料將長期執政與「黨內獨強」。但美以伊戰爭不僅打亂她對美及對陸外交、及「高市經濟學」的盤算，也讓黨內對她外交和安保政策有疑慮的溫和派找到突破口。

高適內閣民調 2個半月內跌23個百分點

代表性人物就是兩位前首相：岸田文雄石破茂。岸田上周在「東京會議二○二六」致詞時強調，如今川普政府高唱「以實力謀和平」，北京也持續擴充軍力，應追求法治與多邊主義，以建構理想的國際秩序。岸田認為，日本以日美同盟為基礎的安保政策固然重要，但在多邊主義基礎下和「亞洲各國」的交往同樣重要。今年有多國卸任閣員、國會議員、央行總裁、前國際組織高層及智庫人士出席該會議。

不過，去年一月重返白宮的川普顯然不吃這套。石破本周也在電視節目中直言，高市應在川高會一開始就當面詢問川普「美國攻伊合法嗎？」石破認為，應確認美方攻伊所作所為的國際法正當性，否則此次峰會談到伊朗時就談不下去。

根據日本產經新聞及富士新聞網本周公布的三月最新民調，自民黨支持率月減七點六個百分點至三成一八，已回到大選前的水準。高市內閣的支持率部分，根據日本民調「輿論雷達」資料數據，已從一月二日高峰的七成九五，降至三月十六日的五成六。即不過兩個半月，就銳減廿三個百分點。

石破茂 高市早苗 川普 川習會 日圓匯率 岸田文雄 米價 日本

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