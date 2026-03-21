強化對「流氓國家」嚇阻力 美日擬擴產攔截飛彈

根據十九日美國總統川普與日相高市早苗峰會後，美國政府發布的文件內容，兩國為了強化嚇阻能力，同意將改良型攔截飛彈「標準三型二Ａ批次」（SM–3 Block IIA）的生產量擴大至四倍。

該文件肯定去年在日本國內首次部署中程飛彈發射裝置「堤豐」的作為。雙方還決定將研究日本今後在提升先進中程空對空飛彈（ＡＭＲＡＡＭ）產能上扮演的角色。

美日將為實現北韓完全無核化而努力，並加強日美與南韓的三方合作。美方支持日本盡快解決上世紀北韓綁架日本人懸案的決心。美日將在第三國協調應對戰略競爭對手及「流氓國家」帶來的挑戰。

美方也樂見日本構建用於政府資料數據的「安全雲」平台，以加強兩國資訊共享與規畫制定。

另，繼英國、法國、德國、義大利、荷蘭與日本十九日稍早發布聯合聲明，以確保荷莫茲海峽安全通航後，加拿大同日也加入行列。該聲明提到，「我們以最嚴厲措詞譴責伊朗最近對波斯灣無武裝商船的攻擊、對包括石油與天然氣設施的民用基礎建設襲擊，以及伊朗實質上封鎖荷莫茲海峽的行為」。