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日怨美攻伊朗未提前告知 川普：你們當年偷襲珍珠港也沒跟我們說啊

聯合報／ 編譯季晶晶、記者陳熙文／綜合報導
美國總統川普（右）19日在白宮會見日本首相高市早苗（左）時拿珍珠港突襲事件為例，解釋美國攻擊伊朗前為何沒有知會盟友。高市表情略顯尷尬。法新社
美國總統川普（右）19日在白宮會見日本首相高市早苗（左）時拿珍珠港突襲事件為例，解釋美國攻擊伊朗前為何沒有知會盟友。高市表情略顯尷尬。法新社

美國總統川普十九日與日相高市早苗在白宮會面時，對當前美國和以色列聯手攻擊伊朗的戰爭，現場有日媒向川普提問，美日是非常好的盟友，為何美國沒提前告知歐洲和日本等盟友？日方感到很困惑。

此時現場氣氛一度緊繃。川普答道，「我們沒通知任何人，我們要奇襲」。緊接著話鋒一轉說，「有誰比日本更了解奇襲？你們當年偷襲珍珠港怎麼沒通知我？」川普並笑了幾聲。

一臉尷尬且瞪大眼睛的高市並未接話，先深吸一口氣，再緊抿著嘴唇，轉頭望向身旁的隨行日本高官及幕僚，但仍克制保持微笑，並稍微挪動身體；現場則可聽見笑聲。

會後一位日本外務省官員說，珍珠港議題並未在之後約一小時的閉門會談中出現，但坦言此行雖早想到川普可能有出人意料之舉，然而他突然講到此事仍屬意外。

高市此行對日本原本就充滿挑戰。日本國內普遍反戰，且二戰後的和平憲法對參與武裝衝突及戰爭設有嚴格限制。

日本相關法律包含「安保相關法案」：分為「存亡危機事態」，即與日本關係密切的他國被攻擊，而造成威脅日本存亡的危險，可能可以行使集體自衛權；「重要影響事態」，即置之不理恐對日本發動攻擊，可能可以在他國軍隊後方提供支援；「國際和平共同對處事態」，即威脅國際社會和平及安全，可能可以在他國軍隊後方提供支援。

會後高市在記者會中說，受憲法限制，難以直接參與荷莫茲海峽的軍事行動，但承諾擴大購買美國石油，並強化飛彈技術合作。

軍事行動 集體自衛權 以色列 日本 川普 伊朗 高市早苗 中東

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