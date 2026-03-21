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打「安倍牌」強調老交情...高市狂捧川普 高喊「日本回來了」

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本首相高市早苗(左)19日在白宮國宴廳與美國總統川普共進晚餐，並發表談話。美聯社
日本首相高市早苗(左)19日在白宮國宴廳與美國總統川普共進晚餐，並發表談話。美聯社

美國總統川普十九日晚間在白宮宴請日相高市早苗，川普大讚美日夥伴關係讓彼此變得更強大且更自由。她也強調日美關係的重要性，還引述日本已故首相、她的政治導師安倍晉三的話，舉手高呼「日本回來了」。

川普十九日先在白宮橢圓辦公室和高市會晤，晚間則在白宮宴請高市率領的訪問團。她也沒白天「川高會」時的緊張神情，變得較為放鬆。

川普致詞時說，歡迎很棒的朋友及夥伴來到白宮；他也稱讚高市率自民黨贏得二月眾議院大選是「日本史上最高得票」；美日是堅實盟友，雙邊夥伴關係讓彼此比其他國家更成功，「在我和首相的領導下，我們將能讓這段夥伴關係比以往更強大且更好」。

川普說，去年十月訪問東京時，美日達成一項歷史性的貿易協議，將加強能源、半導體、造船及醫藥等各個領域的合作。美國也樂意看到，日本政府採取措施擴大對自身安全及防衛的承諾，並大量採購美製軍事裝備。

高市透過口譯官致詞時，也強調日美關係至關重要。她說，更強大的日本和更強大的美國，更繁榮的日本和更繁榮的美國，「我很有信心，唐納（川普名字）和我是實現這個共同目標的最佳拍檔」。

高市也提到川普的好友安倍，安倍生前訪美時曾說過一句話，她這次也要帶著更多自信及驕傲重複那句話，隨後舉手用英文高呼Japan is back.，全場響起一陣掌聲與歡呼，一旁的川普也面露笑容。她還說，「新的日本」已準備好為世界和平發揮更大作用。

今年適逢美國建國二五○周年，高市也表達祝賀，且廿日正好是川普小兒子拜倫重要的廿歲生日，祝他生日快樂。高市不忘提到，拜倫長得又高又帥，「這從哪得來的顯而易見」，讓川普笑得很開心。

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