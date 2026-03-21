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豪砸730億美元對美投資 日第2波清單出爐 聚焦核能、天然氣發電

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
美國總統川普和穿藍色套裝的日相高市早苗19日在白宮橢圓辦公室會談，兩側分坐列席的兩國高官。左起兩位分別是日本經產大臣赤澤亮正及外務大臣茂木敏充；右方則是美國副總統范斯。路透
美國總統川普和穿藍色套裝的日相高市早苗19日在白宮橢圓辦公室會談，兩側分坐列席的兩國高官。左起兩位分別是日本經產大臣赤澤亮正及外務大臣茂木敏充；右方則是美國副總統范斯。路透

日相高市早苗十九日在白宮和美國總統川普舉行峰會。雙方會後宣布總額七三○億美元的第二波日本對美投資計畫，包括小型模組化核反應爐（ＳＭＲ）和天然氣發電廠投資。

據白宮公布的「事實清單」，奇異公司（GE Vernova）和日本日立將在美國田納西州和阿拉巴馬州建造ＢＷＲＸ–三百ＳＭＲ，造價四百億美元。日本也將對美國賓州和德州的天然氣發電廠投資三三○億美元。

白宮官員說，這些計畫旨在穩定美國電價，並鞏固美國在全球技術競爭中的領導地位；尤其全球科技巨擘競相建造極度耗電的資料中心，以推動人工智慧（ＡＩ）發展。

上述核電合作協議，是美日在去年貿易協議下達成五五○○億美元基金合作的一大成果。兩國於二月宣布首波三項總額三六○億美元的投資計畫，包括美國石油出口碼頭、天然氣發電廠以及人造鑽石製造廠。

美日十九日也簽署一項協議，將加速推動開採深海關鍵礦物的合作，包括日本南鳥島附近的稀土泥礦。雙方並同意一項增加關鍵礦物產量和多樣性的計畫，包括一項設定價格下限的保價機制或其他補助措施的雙邊貿易合作。

稱為「新黃金時代」鋪路 美日各取所需

川普和高市也承諾，將在科技、太空、國防及區域安全領域持續合作。根據美國貿易代表（ＵＳＴＲ）署十九日發布的美日聯合聲明，這些投資項目將藉由加速兩國經濟成長，為美日同盟開創「新黃金時代」鋪路，以確保經濟安全和共同供應鏈韌性。

對日本而言，美日去年達成的貿易協議鞏固美日關係，確保更優惠的日本汽車輸美關稅稅率，並營造對美直接投資的便捷管道。這也有助平息此前日鐵收購美鋼過程中引發的疑慮，而此一收購案之後獲去年一月重返白宮的川普批准。

對美國而言，川普正設法將這些高額投資協議，形塑為美國工業復興的象徵，藉此證明他的關稅政策確有成效。

美方官員說，ＳＭＲ能按需求供電，有助推動美國工業成長。至於何時能投入運轉等具體細節則尚不清楚。川普政府和核能業者均有意加速開發這些反應爐，但多數設計仍需經法規核准。美國電網目前尚未納入任何ＳＭＲ。ＳＭＲ的輸出功率約傳統核反應堆的三分之一，但具安全性及相對低成本的優勢。

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