高市會川普 投資美能源業 珍珠港小插曲引發熱議

日相高市早苗19日在白宮和美國總統川普舉行峰會，是高市去年10月上任以來首次訪問美國。雙方會後宣布總額730億美元的第二波日本對美投資計畫，包括小型模組化核反應爐和天然氣發電廠投資。

據白宮公布的事實清單，GE Vernova和日立將在田納西州和阿拉巴馬州建造BWRX-300小型模組化核反應爐，成本高達400億美元。此外，日本也將針對賓州和德州的天然氣發電廠投資高達330億美元。

白宮官員透露，這些計畫旨在穩定電價，並鞏固美國在全球技術競爭中的領導地位。官員提到全球科技巨人競相建造極度耗電的資料中心，推動人工智慧（AI）發展。

這項核電合作協議，是美日兩國在貿易協定下達成5,500億美元基金合作下的一大成果。兩國上個月已宣布首批三項總額達360億美元的建案，包括美國石油出口碼頭、天然氣發電廠以及人造鑽石製造廠。

美日兩國19日也簽署了一項協議，將加速推動深海關鍵礦物的合作，包括日本南鳥島附近的稀土泥礦。雙方並同意一項增加關鍵礦物產量和多樣性的計畫，其中包括一項設有保價機制或其他補助措施的貿易合作。

川普和高市也承諾，將在科學技術、太空、國防及區域安全領域持續合作。

對日本而言，這項貿易協定鞏固了美日關係，確保更優惠的汽車出口關稅稅率，並營造直接投資的便捷管道。這也有助平息先前日鐵收購美鋼過程中所引發的疑慮；此收購案後來獲得川普批准。

對美國而言，川普正設法將這些高額投資協議，形塑為美國工業復興的象徵，也藉此證明其急進的關稅政策確有成效。

美方官員指出，被稱為SMR的小型模組化核反應爐，能按需求供電，有助於推動美國工業成長。至於反應爐何時能投入運轉等具體細節，目前尚不明確。

川普政府和核能業者都有意加速開發這些反應爐，但多數設計仍需經過法規核准。目前美國電網尚未納入任何SMR。

根據白宮事實清單，兩位領袖「承諾維護台灣海峽的和平與穩定，視其為區域安全與全球繁榮不可或缺的一環」，並且「反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫的方式」，但未明指中國大陸。

這次川高會有個插曲是，當記者詢問美國為何未在對伊朗發動打擊前通知日本與歐洲盟友時，川普回應：「我們沒有通知任何人，我們要奇襲。」隨後話鋒一轉說：「有誰比日本更了解奇襲？你們奇襲珍珠港怎麼沒通知我？」此舉讓現場一度陷入尷尬。