快訊

「地球最強的男人」羅禮士過世享壽86歲 曾與李小龍對打名揚國際

聽新聞
0:00 / 0:00

高市會川普 投資美能源業 珍珠港小插曲引發熱議

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日相高市早苗（左）19日在白宮和美國總統川普舉行峰會，是高市去年10月上任以來首次訪問美國。（路透）
日相高市早苗（左）19日在白宮和美國總統川普舉行峰會，是高市去年10月上任以來首次訪問美國。（路透）

日相高市早苗19日在白宮和美國總統川普舉行峰會，是高市去年10月上任以來首次訪問美國。雙方會後宣布總額730億美元的第二波日本對美投資計畫，包括小型模組化核反應爐和天然氣發電廠投資。

據白宮公布的事實清單，GE Vernova和日立將在田納西州和阿拉巴馬州建造BWRX-300小型模組化核反應爐，成本高達400億美元。此外，日本也將針對賓州和德州的天然氣發電廠投資高達330億美元。

白宮官員透露，這些計畫旨在穩定電價，並鞏固美國在全球技術競爭中的領導地位。官員提到全球科技巨人競相建造極度耗電的資料中心，推動人工智慧（AI）發展。

這項核電合作協議，是美日兩國在貿易協定下達成5,500億美元基金合作下的一大成果。兩國上個月已宣布首批三項總額達360億美元的建案，包括美國石油出口碼頭、天然氣發電廠以及人造鑽石製造廠。

美日兩國19日也簽署了一項協議，將加速推動深海關鍵礦物的合作，包括日本南鳥島附近的稀土泥礦。雙方並同意一項增加關鍵礦物產量和多樣性的計畫，其中包括一項設有保價機制或其他補助措施的貿易合作。

川普和高市也承諾，將在科學技術、太空、國防及區域安全領域持續合作。

對日本而言，這項貿易協定鞏固了美日關係，確保更優惠的汽車出口關稅稅率，並營造直接投資的便捷管道。這也有助平息先前日鐵收購美鋼過程中所引發的疑慮；此收購案後來獲得川普批准。

對美國而言，川普正設法將這些高額投資協議，形塑為美國工業復興的象徵，也藉此證明其急進的關稅政策確有成效。

美方官員指出，被稱為SMR的小型模組化核反應爐，能按需求供電，有助於推動美國工業成長。至於反應爐何時能投入運轉等具體細節，目前尚不明確。

川普政府和核能業者都有意加速開發這些反應爐，但多數設計仍需經過法規核准。目前美國電網尚未納入任何SMR。

根據白宮事實清單，兩位領袖「承諾維護台灣海峽的和平與穩定，視其為區域安全與全球繁榮不可或缺的一環」，並且「反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫的方式」，但未明指中國大陸。

這次川高會有個插曲是，當記者詢問美國為何未在對伊朗發動打擊前通知日本與歐洲盟友時，川普回應：「我們沒有通知任何人，我們要奇襲。」隨後話鋒一轉說：「有誰比日本更了解奇襲？你們奇襲珍珠港怎麼沒通知我？」此舉讓現場一度陷入尷尬。

高市 貿易協定 對美投資

延伸閱讀

川普白宮會高市 承諾維護台海和平穩定、反對片面改變現狀

川普當高市面提珍珠港！場面尷尬 還稱要替日向習近平說好話

自衛隊是否護航荷莫茲 高市：已向川普說明法律規範

川普高市會談後 美日宣布400億美元核能投資項目

相關新聞

美日峰會 川普、高市承諾護台海穩定

日本首相高市早苗十九日在白宮和美國總統川普舉行峰會。這場「川高會」談到伊朗情勢等廣泛議題，白宮在發布的「事實清單」中表示，兩人承諾維護台海和平及穩定，並視為區域安全與全球繁榮不可或缺的一環，反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫方式。但相關文句中，並未點名中國大陸。

砸730億美元對美投資…日第2波清單出爐 聚焦核能、天然氣發電

日相高市早苗十九日在白宮和美國總統川普舉行峰會。雙方會後宣布總額七三○億美元的第二波日本對美投資計畫，包括小型模組化核反應爐（ＳＭＲ）和天然氣發電廠投資。

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

物價升、日圓跌…眾院激情勝選後 高市回歸治國現實

日相高市早苗這次訪美四天，「如願」搶在美國總統川普和中國大陸國家主席習近平的「川習會」前舉行「川高會」，但日媒最近卻頻呼「失算」。她去年十月上台後屢屢在外交上得分，這是她在二月眾議院大選大獲全勝的主因之一。但慶祝行情不過一個多月，就已陷入內憂外患的治國現實。

強化對「流氓國家」嚇阻力 美日擬擴產攔截飛彈

根據十九日美國總統川普與日相高市早苗峰會後，美國政府發布的文件內容，兩國為了強化嚇阻能力，同意將改良型攔截飛彈「標準三型二Ａ批次」（SM–3 Block IIA）的生產量擴大至四倍。

日怨美攻伊朗未提前告知 川普：當年偷襲珍珠港也沒跟我們說

美國總統川普十九日與日相高市早苗在白宮會面時，對當前美國和以色列聯手攻擊伊朗的戰爭，現場有日媒向川普提問，美日是非常好的盟友，為何美國沒提前告知歐洲和日本等盟友？日方感到很困惑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。