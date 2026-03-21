快訊

影／涉詐千萬助理費 北市議員李傅中武凌晨移送北檢 臉上神情凝重

濫用公務車爭議不起訴 監委安全下莊 叫公務員如何服氣

聽新聞
0:00 / 0:00

川高會 喊維護台海和平 美日領袖聚焦區域安全、全球繁榮

經濟日報／ 記者陳熙文張文馨、編譯茅毅／綜合報導
日本首相高市早苗（左）在白宮和美國總統川普舉行峰會。
日本首相高市早苗（左）在白宮和美國總統川普舉行峰會。

日本首相高市早苗19日在白宮和美國總統川普舉行峰會。這場「川高會」談到伊朗情勢等廣泛議題，白宮在發布的「事實清單」中表示，兩人矢言維護台海和平及穩定，並視為區域安全與全球繁榮不可或缺的一環，反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫方式。相關文句並未點名中國大陸。

總統府發言人郭雅慧表示，誠摯歡迎美日領袖會晤，並就強化美日同盟、印太區域安全的重要共識表示肯定；我政府將持續秉持「和平靠實力」原則，強化自我防衛能力與全社會防衛韌性，並與理念相近國家深化合作。

高市此次美國行自18至21日，這是她自去年10月上台後，第一次以首相身分訪美。對日中關係，高市指稱，日本持續對雙方對話持開放態度，並冷靜應對。對美中關係，她誠心希望雙方能維繫區域安全，並確保全球供應鏈。

川高會向媒體開放約半小時，對於美國攻擊伊朗前，未事先知會日本等盟友，川普聲稱，這是為了達到出其不意的效果。他並提及當年日軍偷襲夏威夷珍珠港事變，「誰還比日本更了解奇襲」，一旁的高市滿臉尷尬。

另有日本媒體提問川普，日本最擔憂中國，川普說，他很快就會訪問北京，這次可了解日方立場和處理狀況。

延伸閱讀

伊朗 夏威夷 美中關係

延伸閱讀

回應美日峰會 總統府：持續強化自我防衛

川普白宮會高市 承諾維護台海和平穩定、反對片面改變現狀

高市訪白宮重申「開放與中對話」 川普承諾向習近平轉達

高市訪美會晤川普互誇彼此 會談聚焦能源、經濟安全

相關新聞

美日峰會 川普、高市承諾護台海穩定

日本首相高市早苗十九日在白宮和美國總統川普舉行峰會。這場「川高會」談到伊朗情勢等廣泛議題，白宮在發布的「事實清單」中表示，兩人承諾維護台海和平及穩定，並視為區域安全與全球繁榮不可或缺的一環，反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫方式。但相關文句中，並未點名中國大陸。

砸730億美元對美投資…日第2波清單出爐 聚焦核能、天然氣發電

日相高市早苗十九日在白宮和美國總統川普舉行峰會。雙方會後宣布總額七三○億美元的第二波日本對美投資計畫，包括小型模組化核反應爐（ＳＭＲ）和天然氣發電廠投資。

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

川普發文轟北約沒美國就是紙老虎：他們怨油價貴卻不助打通荷莫茲海峽

美國總統川普在自家社群媒體平台「真實社群」（truth social）發文表示，北約（NATO）沒有美國，就是個紙老虎，稱他們不願參加阻止伊朗發展核武的戰鬥。

川高會 喊維護台海和平 美日領袖聚焦區域安全、全球繁榮

日本首相高市早苗19日在白宮和美國總統川普舉行峰會。這場「川高會」談到伊朗情勢等廣泛議題，白宮在發布的「事實清單」中表示，兩人矢言維護台海和平及穩定，並視為區域安全與全球繁榮不可或缺的一環，反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫方式。相關文句並未點名中國大陸。

物價升、日圓跌…眾院激情勝選後 高市回歸治國現實

日相高市早苗這次訪美四天，「如願」搶在美國總統川普和中國大陸國家主席習近平的「川習會」前舉行「川高會」，但日媒最近卻頻呼「失算」。她去年十月上台後屢屢在外交上得分，這是她在二月眾議院大選大獲全勝的主因之一。但慶祝行情不過一個多月，就已陷入內憂外患的治國現實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。