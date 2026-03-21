川高會 喊維護台海和平 美日領袖聚焦區域安全、全球繁榮

日本首相高市早苗19日在白宮和美國總統川普舉行峰會。這場「川高會」談到伊朗情勢等廣泛議題，白宮在發布的「事實清單」中表示，兩人矢言維護台海和平及穩定，並視為區域安全與全球繁榮不可或缺的一環，反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫方式。相關文句並未點名中國大陸。

總統府發言人郭雅慧表示，誠摯歡迎美日領袖會晤，並就強化美日同盟、印太區域安全的重要共識表示肯定；我政府將持續秉持「和平靠實力」原則，強化自我防衛能力與全社會防衛韌性，並與理念相近國家深化合作。

高市此次美國行自18至21日，這是她自去年10月上台後，第一次以首相身分訪美。對日中關係，高市指稱，日本持續對雙方對話持開放態度，並冷靜應對。對美中關係，她誠心希望雙方能維繫區域安全，並確保全球供應鏈。

川高會向媒體開放約半小時，對於美國攻擊伊朗前，未事先知會日本等盟友，川普聲稱，這是為了達到出其不意的效果。他並提及當年日軍偷襲夏威夷珍珠港事變，「誰還比日本更了解奇襲」，一旁的高市滿臉尷尬。

另有日本媒體提問川普，日本最擔憂中國，川普說，他很快就會訪問北京，這次可了解日方立場和處理狀況。