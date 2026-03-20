川普發文轟北約沒美國就是紙老虎：他們怨油價貴卻不助打通荷莫茲海峽

美國總統川普19日在白宮會晤日本首相高市早苗。有日本記者問及美國對伊朗動武前未提前告知日本在內的盟友，川普表示「想要奇襲」，並在高市坐在一旁的情況下開玩笑說，沒有人比日本更懂奇襲，「你們當年為什麼沒有告訴我珍珠港？」這段插曲20日成為日本輿論焦點。

2026-03-20 15:19