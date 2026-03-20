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川普發文轟北約沒美國就是紙老虎：他們怨油價貴卻不助打通荷莫茲海峽
美國總統川普在自家社群媒體平台「真實社群」（truth social）發文表示，北約（NATO）沒有美國，就是個紙老虎，稱他們不願參加阻止伊朗發展核武的戰鬥。
川普還寫道：「現在美國在這場戰鬥已取得軍事上的勝利，對北約而言沒什麼危險。他們抱怨被迫承擔高昂油價，卻不願協助打通荷莫茲海峽。這明明只是個簡單的軍事行動，也是油價高昂的唯一原因。對他們而言，這麼做很簡單，風險也很小。懦夫！我們會永遠記得！川普總統。」
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