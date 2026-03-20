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美日會談後晚宴 日外相：陸對台施加軍事壓力也會波及美國
日本首相高市早苗昨天在華府會見美國總統川普，共同社今天報導，隨行的日本外相茂木敏充在晚宴上告訴副總統范斯，中國對台灣施加軍事壓力，也會影響美國。
茂木敏充向范斯（JD Vance）表示，中國對台灣施加軍事壓力以及在東海、南海改變現狀的嘗試「是也會影響到美國的問題」。
共同社指出，在川普政府鮮明展現重視西半球姿態的背景下，茂木敏充此舉似乎意在勸說美方維持對東亞事務的參與。
此外，針對因高市早苗涉台國會答辯而惡化的日中關係，茂木敏充強調：「日中之間的課題需要通過對話解決，日本對於對話持開放態度。」
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